Полиция Монреаля расследует третье поножовщину за последние 2 дня

Полиция Монреаля (SPVM) расследует третье поножовщину менее чем за два дня и вторая, по всей видимости, была попыткой вооруженного ограбления.

В SPVM сообщили, что 48-летний мужчина был ранен ножом в верхнюю часть тела около часа ночи на пересечении авеню Жируар и бульвара Мезоннев к западу в районе Нотр-Дам-де-Грас.

Полиция сообщает, что у мужчины, возможно, была ссора с двумя лицами, и что они подозревают, что это была попытка ограбления.

Травмы жертвы не представляют угрозы для жизни. Арестов произведено не было, расследование продолжается. Это вторая неудачная попытка ограбления за последние три дня.

Накануне 30-летний мужчина был зарезан на севере Монреаля на велосипедной дорожке в результате того, что, по-видимому, его пытались ограбить. Полиция сообщает, что пострадавший пытался отбиться от нападавшего и был убит в ходе ссоры.

Также 17-летний юноша был серьезно ранен в субботу днем, когда во время ссоры в Пьерфонде, ему нанесли ножевое ранение. Он был доставлен в больницу. Врачи надеются на его скорое выздоровление.

Пыптки вооруженного грабежа резко участились во всех районах города.