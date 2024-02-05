На сколько увеличится арендная плата за квартиру в 2024 году?

Административный жилищный трибунал Квебека ( Административный жилищный трибунал Квебека ( Tribunal administratif du logement / TAL ) обнародовал в середине января 2024 года свои расчеты по увеличению арендной платы за съемное жилье.

Владельцы жилых домов в Квебеке должны основываться на этих расчетах для повышения арендной платы в 2024 году. Для квартир, где отопление не включено в аренду или с электрическим отоплением, среднее увеличение платы составляет 4%. Для квартир с газовым отоплением повышение составляет 3,3%, при отоплении на мазуте — 1,6%, так как цены на газ и на мазут в этом году снизились. Для компенсации повышения городских такс эти проценты увеличиваются из расчета 0,6% на 5% увеличения такс. Так например, если квартира сдавалась в 2023 году за 1000 $ в месяц без отопления, а городские таксы повысились на 5% с 2023 года, суммарный процент повышения арендной платы составляет 4,6%.

На сайте Жилищного трибунала (ранее назывался «Régie du logement») вы найдете «инструмент расчета» повышения арендной платы Outil de calcul 2024. Этот расчет позволяют определить суммы, относимые на каждую из составляющих расчета, исходя из фактически понесенных собственником расходов. Это справочный инструмент, который не учитывает специфику некоторых зданий.

Необходимо помнить, что квартиросъемщик имеет право отказаться от предложенного повышения арендной платы. И, если вам не удастся договориться, собственник жилья может открыть досье в трибунале о фиксировании размера повышения арендной платы. В этом случае он должен предоставить расчет и все документы в подтверждение своих расходов. Если собственник не открывает досье, договор аренды автоматически продлевается без увеличения платы, на прежних условиях.

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