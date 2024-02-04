Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Будни апокалипсиса» или как легким движением руки все превратить в хаос.

На этой неделе Канадская Иммиграция за одно утро в пух и прах разнесла международных студентов, а самое главное – разделила семьи, причем вполне законно.

Как всегда, без предупреждения, вышел новый указ ограничить количество международных студентов на 35% и установить квоту в 360 тыс ОДОБРЕННЫХ разрешений на учебу и кучу всех других неприятностей. Ограничения будут введены на два года, до 2025

Меня лично возмутил факт установить квоту на ОДОБРЕННЫЕ файлы. Это как получается, платите за рассмотрения, как и раньше, подавайтесь, как и раньше, мы просто будем лепить отказы, потому что «пятерки закончились»? Почему нельзя было установить квоту на количество заявок вообще? Ответ, конечно, все знают, живем в капиталистическом мире, но в такой циничности Министерство иммиграции ранее уличено не было. Видно, всему приходи первый раз.

Вот список новшеств: честно сказать, одно «лучше» другого:

Установить квоту на иностранных студентов в 360 тыс, вместо 500 тыс. Обратите внимание, наличие квоты не запрещает вам подаваться, просто вам поставят отказ по стандартной причине «не доказали, что вернетесь в страну»

Власти обязали провинции разработать специальные разрешения, которые иностранный студент должен получить лично от провинции, где он собирается учиться. Внедрить их в систему нужно уже максимум 31 марта (бред какой-то )

Все заявки на первичное разрешение на учебу полученные после 22 января (включая 22 января) будут аннулированы, а консульские взносы возвращены, потому что отсутствует это письмо от провинции, а письма (сертификат) провинции еще выдавать не могут, так как нет даже департамента для этого (вот и замкнутый круг получается).

Сертификат отбора Квебека не считается сертификатом от провинции, на это придумают отдельную бумажную волокиту

В квоту НЕ входят заявки на разрешение на учебу на уровень магистратуры, докторантуры и школу, а также продления разрешений на учебу.

Заявки на продление разрешения на учебу и учебные визы для несовершеннолетних для учебы в школах АННУЛИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Количество студентов на провинцию будет определять федеральное правительство, а там уже на местах количество студентов будут распределять по учебным заведениям (не спрашивайте меня КАК и по какому критерию, НИКТО еще не знает, надеюсь, что прямо пропорционально количество абитуриентов)

Изменения коснулись и открытой рабочей визы выпускника (PGWP). С 1 сентября 2024, выпускники частных учебных заведений, программа которых гибридна и содержит часть программы из государственных учебных, эти выпускники не смогут получить открытое разрешение на работу (а раньше могли). Эти гибридные учебные заведения распространены в Квебеке.

Хоть что-то приятное для выпускников программы магистратуры и выше – они смогут получить открытое разрешение на работу на 3 года, независимо от длительности программы, главное уровень образование (магистратура/докторантура)

СУПРУГАМ иностранных студентов ЗАПРЕТЯТ подавать на открытую рабочую визу, исключение составлять будут студенты магистратуры и докторантуры. Вот этот последний пункт самый жесткий за всю историю иммиграции. Лично я в этом вижу тотальную дискриминацию семейных аппликантов. Канада всегда выступала за воссоединение семьи во всех иммиграционных программах, так как всегда ценился институт семьи и право на воссоединение, а такой подход как лучшие интересы ребенка – the best interests of a child всегда был на первом месте во всех видах иммиграции. По-моему, все начинает меняться….

Какие можно сделать выводы?

Кто думал подаваться с семьей – делайте это СРОЧНО, мы не знаем, когда запретят рабочие разрешения для супругов (может через неделю, может через месяц).

Кто решает бакалавр или магистратура – однозначно магистратура.

Ориентируйтесь на «скромные» провинции (Атлантика и прерии: Саскачеван, Манитоба, Альберта), так как на них, скорее всего будут выдавать больше квот и получить сертификат (разрешение) от провинции будет проще.

Если вы находитесь в Канаде на рабочей визе и думаете поменять ее на студенческую, эти изменения вас не коснуться, так как ваша заявка считается в системе продлением студенческой визы.

Теперь ждем 31 марта и мониторим ответ провинций.

Если вам нужна консультация по вопросам иммиграции, пожалуйста, отправьте запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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