Объявлены победители конкурса “Легковой, грузовой и утилитарный автомобиль года” в США и Канаде

Лучшие автомобили года – это красиво, удобно, престижно и доступно!

Конкурс “Автомобиль года 2024” в США и Канаде завершился и эксперты объявили победителей.

Самым престижным призом “Пассажирский автомобиль года” был удостоен гибридный хэтчбек Toyota Prius, который поразил жюри своим уникальным дизайном и возможностью проезжать на электротяге до 60 километров.

В категории “Лучший пикап” победу одержал Ford Super Duty, оптимизированный для большой грузоподъемности и удобства использования.

А электрический кроссовер Kia EV9, с доступной ценой и привлекательным внешним видом, стал лучшим в категории “Внедорожник”. Эти автомобили стали гордостью североамериканского рынка и шагом в будущее автомобильной индустрии.