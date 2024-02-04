Врачи рассказали о продуктах, восполняющих недостаток солнечного света

В современные времена почти не встречается диагноз “авитаминоз”. Однако часто врачи говорят о гиповитаминозе, который означает недостаток витаминов в организме человека. Дефицит витаминов образуется, главным образом, из-за того, что они поступают в организм недостаточно или плохо усваиваются.

Особое внимание гастроэнтеролог-диетолога привлек витамин D, который также называют “витамином солнца”. По словам специалиста, этот витамин особенно не хватает жителям в период сезонного дефицита витаминов, когда наступает весна после длительной зимы. “Весной мы чувствуем физическую истощенность, а витамин D мы не получаем из-за недостатка солнечного света, при котором он активно синтезируется”, – отмечает специалист. Эксперт напоминает, что “витамин солнца” необходимо получать ежедневно, потому что его нельзя запасаться заранее.

Суточная потребность в витамине D составляет 600-800 международных единиц (МЕ), по словам врача-терапевта. Он регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы и иммунитет. Для пополнения дефицита “витамина солнца” врачи рекомендуют включить в рацион морскую рыбу жирных сортов, яичные желтки, фрукты и овощи оранжевого цвета, а также растительные масла (оливковое, кунжутное, кукурузное и т.д.).

Также можно принимать аптечный препарат с витамином D, однако для этого необходимо проконсультироваться с врачом, так как есть риск превысить необходимую дозу витамина. “Все жирорастворимые витамины проходят через печень. Избыток жиров приводит к тому, что гепатоциты (клетки печени) превращаются в жировые, а затем в фиброзные, что вызывает серьезные заболевания. В моей практике был пациент, который принимал витамин D в 20-30 раз больше рекомендуемой дозы, а также пил протеиновые коктейли. В результате мужчина заболел гепатитом”, – отмечает специалист.

Врачи также указывают на важность витамина C для человека. Аскорбиновая кислота способствует синтезу коллагена, обладает антиоксидантным действием и влияет на усвоение железа и фолиевой кислоты. Хорошим источником витамина C являются сладкий перец, лимоны, яблоки, свежая и квашеная капуста и другие продукты. Витамин A также важен для нормальной работы иммунной системы, повышает устойчивость к вирусным инфекциям. Он также обеспечивает цветовое и ночное зрение. Для жителей северных широт важно употребление витамина A для поддержания здоровья.

Витамин A содержится в печени животных, щавеле, брокколи, батате, яичных желтках, помидорах и грейпфруте. Также для организма человека важен витамин B9 – фолиевая кислота. Суточная потребность в ней составляет 400 микрограмм. “Фолиевая кислота участвует в процессе образования крови и синтезе нейромедиаторов. Она оказывает прямое влияние на образование новых клеток, что является важным для нормального иммунного ответа. Фолиевая кислота содержится в продуктах из грубой муки, нуте, шпинате, свекле, авокадо, семенах льна и подсолнечника”, – сообщает терапевт.

Она также напоминает о витамине E, который влияет на обмен липидов, укрепляет иммунную систему и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалиста, не стоит забывать и о витамине B6, который влияет на энергетический обмен, повышает физическую активность и выносливость, а также важен для образования крови, обмена жиров и работы печени.