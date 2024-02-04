Квебекцы выходят на улицы, чтобы защитить передачу прав аренды

Протестующие вышли на улицы монреальского района Розмонт-Петит-Патри в субботу в защиту прав арендаторов использовать передачу прав аренды для ограничения повышения арендной платы.

Акция протеста была организована жилищной группой RCLALQ.

Это происходит в связи с тем, что избранные представители Квебека приближаются к концу изучения законопроекта № 31, который, среди прочих изменений, позволит арендодателям отклонять запросы о передаче аренды без объяснения причин.

“Мы собираемся продолжать рассылать сообщения о том, что это неприемлемый законопроект. Учитывая, что закон почти принят, единственным жизнеспособным решением было бы полностью отозвать законопроект”, – сказал представитель RCLACQ Седрик Дюссо.

Организаторы демонстрации призвали к немедленному замораживанию арендной платы, подлинному контролю за арендной платой и отставке министра жилищного строительства Франции Элен Дюрансо, которая, по их утверждению, благоволит инвесторам в недвижимость в условиях жилищного кризиса.

“Этот закон не имеет смысла, потому что арендная плата прямо сейчас резко растет”, – сказал Яо Си, участник акции протеста из района Виллерей. “Найти жилье достаточно сложно, но доступное жилье еще хуже”.

“Я действительно надеюсь, что мы добьемся замораживания арендной платы и контроля за арендной платой”.

“Вы не можете сокращать свой бюджет до бесконечности”, – сказала Франсин, которая не назвала свою фамилию. Жительница Северного Монреаля обвинила правительство в “пустых обещаниях”.

“Они обвиняют в проблеме временных иммигрантов, в то время как это давняя проблема. Если они используют козлов отпущения, это потому, что у них нет решения”, – сказала она.