Google обновила генерацию изображений и чат ИИ Bard на большем количестве языков

Google анонсировала обновление своего сервиса бота искусственного интеллекта, Bard, которое делает его еще более функциональным и доступным на глобальном уровне.

Версия Bard Gemini Pro, по заявлению компании, способна работать на любом языке и в любой стране, поддерживаемой данной платформой.

Новое обновление позволяет Bard выполнять такие задачи, как обработка текста, понимание и сжатие информации на более чем 40 разных языках, которые используются в 230 различных регионах мира.

В рамках обновления Google также добавила новую кнопку “g” в пользовательский интерфейс Bard, которая позволяет подтверждать вывод на всех новых языках. Компания рассматривает Bard как мультимодальное решение искусственного интеллекта, и с переходом на новую версию он стал еще более продвинутым благодаря функции генерации изображений.

Обновленная модель Imagen 2 позволяет Bard создавать высококачественные фотореалистичные изображения, основываясь на описательных подсказках. Созданные Bard изображения защищены с помощью цифровых водяных знаков и технических механизмов, которые ограничивают потенциально вредные выходные данные.

Последняя версия искусственного интеллекта Bard от Google уже доступна онлайн.