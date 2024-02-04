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Новости Google обновила генерацию изображений и чат ИИ Bard на большем количестве языков
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Google обновила генерацию изображений и чат ИИ Bard на большем количестве языков

Виктория Христова Фев 4, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 34 Просмотров

Google анонсировала обновление своего сервиса бота искусственного интеллекта, Bard, которое делает его еще более функциональным и доступным на глобальном уровне.

Версия Bard Gemini Pro, по заявлению компании, способна работать на любом языке и в любой стране, поддерживаемой данной платформой.

Новое обновление позволяет Bard выполнять такие задачи, как обработка текста, понимание и сжатие информации на более чем 40 разных языках, которые используются в 230 различных регионах мира.

В рамках обновления Google также добавила новую кнопку “g” в пользовательский интерфейс Bard, которая позволяет подтверждать вывод на всех новых языках. Компания рассматривает Bard как мультимодальное решение искусственного интеллекта, и с переходом на новую версию он стал еще более продвинутым благодаря функции генерации изображений.

Обновленная модель Imagen 2 позволяет Bard создавать высококачественные фотореалистичные изображения, основываясь на описательных подсказках. Созданные Bard изображения защищены с помощью цифровых водяных знаков и технических механизмов, которые ограничивают потенциально вредные выходные данные.

Последняя версия искусственного интеллекта Bard от Google уже доступна онлайн.

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