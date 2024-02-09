Туман и ледяной дождь из Прерий направляется в Онтарио, Квебек и Атлантическую Канаду

Низкая штормовая система Колорадо в четверг принесет сильный снег в некоторые районы Саскачевана и Манитобы.

Министерство охраны окружающей среды Канады опубликовало специальный прогноз о погоде для районов, расположенных вблизи Йеллоу Грассленд и Льювана, провинция Саскачеван, и районов к югу от Виннипега.

В столице Манитобы и прилегающих районах с утра четверга объявлено предупреждение о снегопаде. Общее количество скоплений может составлять от 10 до 15 сантиметров, говорится в предупреждении Environment Canada.

Метеорологическое агентство сообщает, что в западной Манитобе в районе Райдинг-Маунтинс ожидается большее количество снега.

Ожидается, что снегопад прекратится с вечера четверга до пятницы, а затем переместится на северо-запад Онтарио, сообщила метеоролог CTV Your Morning Келси Макьюэн.

Макьюэн сказал, что температура повышается в южном Онтарио и Квебеке, что также приводит к повышению влажности.

Изменение температуры побудило Министерство охраны окружающей среды Канады распространить предупреждения о тумане в районе Большого Торонто, Барри и Сент-Катаринс, Онтарио.

“В районах с температурой ниже нуля из-за ледяного тумана может образоваться гололедица”, – говорится в сообщении.

Макьюэн прогнозирует, что система низкого давления в Колорадо распространится через Онтарио и Квебек, переместившись в Атлантическую Канаду в выходные.

На западе значительная часть жителей Альберты, возможно, проснется из-за густого тумана, вызывающего почти нулевую видимость, говорится в рекомендации по охране окружающей среды Канады по борьбе с туманом.

В некоторых районах вокруг Калгари и Эдмонтона также может идти ледяной дождь.