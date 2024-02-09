Bell Media продает 45 радиостанций на фоне увольнений

BCE Inc. распродает 45 из своих 103 региональных радиостанций, поскольку сокращает девять процентов своей рабочей силы, включая журналистов и других работников своей дочерней компании Bell Media.

Затронутые станции находятся в Британской Колумбии, Онтарио, Квебеке и Атлантической Канаде.

В четверг компания объявила в открытом письме, подписанном исполнительным директором Мирко Бибичем, что будет сокращено 4800 рабочих мест “на всех уровнях компании”.

Это второе крупное увольнение в медиа- и телекоммуникационном гиганте с весны прошлого года, когда было ликвидировано шесть процентов рабочих мест в Bell Media, а девять радиостанций были либо закрыты, либо проданы.

В отдельной служебной записке президент Bell Media Шон Коэн сообщил, что компания намерена продать 45 радиостанций семи покупателям: Vista Radio, Whiteoaks, Durham Radio, My Broadcasting Corp., ZoomerMedia, Arsenal Media и Maritime Broadcasting. Продажи подлежат одобрению CRTC и другим условиям закрытия.

“Это значительное отчуждение. Это потому, что это больше не жизнеспособный бизнес”, – сказал главный специалист Bell по правовым вопросам и регулированию Роберт Малколмсон в интервью Canadian Press.

“Мы продолжим работать с теми, которые жизнеспособны, но этот бизнес развивается в неправильном направлении”.

Компания отказалась сообщить, сколько из общего числа сокращений было конкретно в Bell Media.

Малколмсон сказал, что Bell Media находится в разгаре “цифровой трансформации” как в сфере развлечений, так и в сфере новостей.

Но еще предстоит определить, является ли приоритетный цифровой рост жизнеспособным для компании с точки зрения получения прибыли.

“Мы инвестируем в это; посмотрим”, – сказал Малколмсон. “Без какой-либо нормативной поддержки это сложно”.

Он обвинил федеральное правительство в том, что оно слишком долго не оказывало помощи медиакомпаниям, а также CRTC в том, что оно слишком медленно реагировало на “немедленный кризис”.

Это распространяется на два законодательных акта, призванных помочь испытывающему трудности медиа-сектору Канады: законопроект C-18, также известный как Закон об онлайн-новостях, призванный заставить технологических гигантов компенсировать канадским новостным изданиям их контент, и законопроект C-11, который обновляет Закон о вещании, требуя цифровых платформ, таких как Netflix, YouTube и TikTok будут вносить свой вклад и продвигать канадский контент.

Оттава по-прежнему находится в противостоянии с компанией Facebook Meta из-за C-18, при этом компания продолжает блокировать новостные ссылки на своих платформах. Тем временем федеральное правительство ограничило сумму денег, которую вещательные СМИ могут получать от ежегодных выплат Google в размере 100 миллионов долларов, на уровне 30 миллионов долларов, а остальная часть пойдет печатным и цифровым новостным изданиям.

“На практике это ничего не даст. Это, мягко говоря, не приводит в восторг”, – сказал Малколмсон.

“Мы выступали за реформу в течение многих лет. Это происходит недостаточно быстро, а когда происходит, это не оказывает существенной помощи”.

По словам Малколмсона, потери рабочих мест в Bell Media в четверг также напрямую связаны с указаниями регулятора по законопроекту C-11.

За последний год Bell боролась с другими нормативными решениями, которые, по ее словам, усложняют ситуацию для ее подразделения вещания.

В четверг Bell заявила, что может также еще больше сократить инвестиции в сеть на своей телекоммуникационной стороне, поскольку она по-прежнему расходится с CRTC по поводу того, что она называет “предопределенным” направлением регулирования.

Отвечая на вопрос об имидже компании в свете продолжающихся сокращений, Малколмсон отметил, что в последние годы численность руководящей команды Bell была сокращена, а зарплаты руководителей остаются замороженными.