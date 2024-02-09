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Новости Bell Media продает 45 радиостанций на фоне увольнений
Фото: https://lnr.media/

Bell Media продает 45 радиостанций на фоне увольнений

Виктория Христова Фев 9, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 16 Просмотров

BCE Inc. распродает 45 из своих 103 региональных радиостанций, поскольку сокращает девять процентов своей рабочей силы, включая журналистов и других работников своей дочерней компании Bell Media.

 

Затронутые станции находятся в Британской Колумбии, Онтарио, Квебеке и Атлантической Канаде.

В четверг компания объявила в открытом письме, подписанном исполнительным директором Мирко Бибичем, что будет сокращено 4800 рабочих мест “на всех уровнях компании”.

Это второе крупное увольнение в медиа- и телекоммуникационном гиганте с весны прошлого года, когда было ликвидировано шесть процентов рабочих мест в Bell Media, а девять радиостанций были либо закрыты, либо проданы.

В отдельной служебной записке президент Bell Media Шон Коэн сообщил, что компания намерена продать 45 радиостанций семи покупателям: Vista Radio, Whiteoaks, Durham Radio, My Broadcasting Corp., ZoomerMedia, Arsenal Media и Maritime Broadcasting. Продажи подлежат одобрению CRTC и другим условиям закрытия.

“Это значительное отчуждение. Это потому, что это больше не жизнеспособный бизнес”, – сказал главный специалист Bell по правовым вопросам и регулированию Роберт Малколмсон в интервью Canadian Press.

“Мы продолжим работать с теми, которые жизнеспособны, но этот бизнес развивается в неправильном направлении”.

Компания отказалась сообщить, сколько из общего числа сокращений было конкретно в Bell Media.

Малколмсон сказал, что Bell Media находится в разгаре “цифровой трансформации” как в сфере развлечений, так и в сфере новостей.

Но еще предстоит определить, является ли приоритетный цифровой рост жизнеспособным для компании с точки зрения получения прибыли.

“Мы инвестируем в это; посмотрим”, – сказал Малколмсон. “Без какой-либо нормативной поддержки это сложно”.

Он обвинил федеральное правительство в том, что оно слишком долго не оказывало помощи медиакомпаниям, а также CRTC в том, что оно слишком медленно реагировало на “немедленный кризис”.

Это распространяется на два законодательных акта, призванных помочь испытывающему трудности медиа-сектору Канады: законопроект C-18, также известный как Закон об онлайн-новостях, призванный заставить технологических гигантов компенсировать канадским новостным изданиям их контент, и законопроект C-11, который обновляет Закон о вещании, требуя цифровых платформ, таких как Netflix, YouTube и TikTok будут вносить свой вклад и продвигать канадский контент.

Оттава по-прежнему находится в противостоянии с компанией Facebook Meta из-за C-18, при этом компания продолжает блокировать новостные ссылки на своих платформах. Тем временем федеральное правительство ограничило сумму денег, которую вещательные СМИ могут получать от ежегодных выплат Google в размере 100 миллионов долларов, на уровне 30 миллионов долларов, а остальная часть пойдет печатным и цифровым новостным изданиям.

“На практике это ничего не даст. Это, мягко говоря, не приводит в восторг”, – сказал Малколмсон.

“Мы выступали за реформу в течение многих лет. Это происходит недостаточно быстро, а когда происходит, это не оказывает существенной помощи”.

По словам Малколмсона, потери рабочих мест в Bell Media в четверг также напрямую связаны с указаниями регулятора по законопроекту C-11.

За последний год Bell боролась с другими нормативными решениями, которые, по ее словам, усложняют ситуацию для ее подразделения вещания.

В четверг Bell заявила, что может также еще больше сократить инвестиции в сеть на своей телекоммуникационной стороне, поскольку она по-прежнему расходится с CRTC по поводу того, что она называет “предопределенным” направлением регулирования.

Отвечая на вопрос об имидже компании в свете продолжающихся сокращений, Малколмсон отметил, что в последние годы численность руководящей команды Bell была сокращена, а зарплаты руководителей остаются замороженными.

 

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