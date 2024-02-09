Процентные ставки не виноваты в жилищном кризисе

Глава Банка Канады Тифф Маклем говорит, что центральный банк не может решить жилищный кризис с помощью процентных ставок, потому что основная причина – нехватка предложений, предлагаемых вариантов на рынке жилья.

Маклем предстал перед членами парламента в финансовом комитете в четверг, чуть более чем через неделю после последнего решения по процентной ставке, и столкнулся с множеством вопросов о доступности жилья.

Губернатор признал, что высокие процентные ставки приводят к росту стоимости жилья, но он отметил, что инфляция цен на жилье оставалась высокой как во времена низких, так и высоких процентных ставок.

“Вы не решите проблему жилья низкими процентными ставками, и вы не собираетесь решать ее высокими процентными ставками. Мы пробовали и то, и другое. И у нас была высокая инфляция цен на жилье”, – сказал Маклем.

Высокие процентные ставки увеличили стоимость получения или продления ипотеки и сделали более дорогим для застройщиков получение кредита на строительство домов.

Однако низкие процентные ставки также повышают стоимость жилья, стимулируя больший спрос на жилье. Поскольку люди спешат покупать дома в условиях более низких ставок, цены, в свою очередь, растут.

Маклем сказал, что правительство должно сосредоточиться на увеличении количества предлагаемого для покупки жилья, и предупреждает, что политика, направленная на увеличение спроса, ухудшит ситуацию.

На прошлой неделе Банк Канады продолжил удерживать ключевую процентную ставку на уровне пяти процентов и дал понять, что начал рассматривать сроки снижения ставок. Экономисты ожидают, что центральный банк начнет снижать процентные ставки примерно в середине года.

Однако темпы снижения инфляции в ближайшие месяцы могут повлиять на этот график.

Банк Канады выделил быстрый рост стоимости жилья в качестве основной причины, по которой инфляция по-прежнему превышает целевой показатель в два процента.

Общий уровень инфляции в Канаде в декабре составил 3,4 процента. Между тем, цены на жилье выросли на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.

Цены на аренду в Канаде взлетели в прошлом году, поскольку предложение с трудом поспевало за спросом, что привело к рекордно низкому уровню вакантных площадей в стране с тех пор, как Канадская ипотечная и жилищная корпорация начала отслеживать эти данные в 1988 году.

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