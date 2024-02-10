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Новости Правительство Индии обвинило Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Правительство Индии обвинило Канаду во вмешательстве во внутренние дела

Виктория Христова Фев 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Индии обвинило Канаду во вмешательстве во внутренние дела отключены 51 Просмотров

Индийское правительство обвинило Канаду во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

 

В то же время, представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что на самом деле это именно Оттава пытается вмешаться во внутрииндийские дела.

Восьмого февраля он подчеркнул, что индийское ведомство обнаружило сообщения в канадских СМИ о расследовании предполагаемого вмешательства Индии в канадские выборы.

Он решительно отверг все такие необоснованные обвинения и напомнил, что Индия не занимается вмешательством в демократические процессы других стран, а на самом деле это Канада вмешивается в их внутренние дела.

По словам представителя индийского МИД, этот вопрос постоянно поднимается в общении с Оттавой.

Стоит отметить, что заявления Канады о вмешательстве Индии в их выборы возникли во время дипломатического скандала между двумя странами, связанного с убийством канадского гражданина Хардипа Ниджара, о котором Оттава утверждает, что его совершили индийские агенты.

В свою очередь, Нью-Дели заявила, что Канада не предоставила никаких доказательств и отказалась участвовать в канадском расследовании.

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