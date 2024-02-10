У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак был обнаружен на ранней стадии, однако эксперты считают, что состояние монарха может быть серьезнее, чем заявляет Букингемский дворец.

Учитывая, что некоторые предшественники Карла, включая его бабушку и дедушку, страдали от онкологических заболеваний.

5 февраля Букингемский дворец объявил, что у Карла III обнаружена злокачественная опухоль. Врачи обнаружили рак, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. Подробности не раскрывались.

После объявления диагноза король вернулся в Лондон из своей резиденции в Норфолке, где он проводил время после операции. Ожидается, что лечение Карла будет проводиться в амбулаторном режиме, и госпитализация пока не требуется.

В интервью Би-Би-Си радио 5 лайф премьер-министр Сунак заявил, что специалистам удалось обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Политик признался, что его шокировало и опечалило это известие о заболевании Карла III. Он выразил свою поддержку королю и его семье.

Сунак уверен, что Карл III получит необходимое лечение и полностью восстановится. Встречи монарха с премьер-министром будут продолжаться, но могут проводиться в дистанционном формате.

Хотя конкретный диагноз Карла III не был оглашен, эксперты посчитали официальное сообщение Букингемского дворца поводом для беспокойства.

Уролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Бенджамин Брайер, объяснил, что чаще всего при обследовании простаты обнаруживают злокачественную опухоль этого органа. Однако Брайер отметил, что в данном случае говорить о раке простаты не стоит. Он полагает, что это плохой знак, который может указывать на метастатическое распространение опухоли из другого органа.

Брайер указал, что меланома и уротелиальная карцинома, разновидность рака мочевого пузыря, являются наиболее частыми вариантами онкологических заболеваний, которые могут дать метастазы в простату. Лечение одного вида уротелиальной карциномы относительно легкое, тогда как другой требует полного удаления мочевого пузыря.

Однако не исключено, что рак был обнаружен не в простате, а был замечен на рентгеновских снимках, при анализе крови, томографии или цистоскопии. В этом случае метастазы могли отсутствовать.