У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?

Учитывая, что некоторые предшественники Карла, включая его бабушку и дедушку, страдали от онкологических заболеваний.
5 февраля Букингемский дворец объявил, что у Карла III обнаружена злокачественная опухоль. Врачи обнаружили рак, когда короля госпитализировали из-за увеличенной простаты. Подробности не раскрывались.
После объявления диагноза король вернулся в Лондон из своей резиденции в Норфолке, где он проводил время после операции. Ожидается, что лечение Карла будет проводиться в амбулаторном режиме, и госпитализация пока не требуется.
В интервью Би-Би-Си радио 5 лайф премьер-министр Сунак заявил, что специалистам удалось обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Политик признался, что его шокировало и опечалило это известие о заболевании Карла III. Он выразил свою поддержку королю и его семье.
Сунак уверен, что Карл III получит необходимое лечение и полностью восстановится. Встречи монарха с премьер-министром будут продолжаться, но могут проводиться в дистанционном формате.
Хотя конкретный диагноз Карла III не был оглашен, эксперты посчитали официальное сообщение Букингемского дворца поводом для беспокойства.
Уролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Бенджамин Брайер, объяснил, что чаще всего при обследовании простаты обнаруживают злокачественную опухоль этого органа. Однако Брайер отметил, что в данном случае говорить о раке простаты не стоит. Он полагает, что это плохой знак, который может указывать на метастатическое распространение опухоли из другого органа.
Брайер указал, что меланома и уротелиальная карцинома, разновидность рака мочевого пузыря, являются наиболее частыми вариантами онкологических заболеваний, которые могут дать метастазы в простату. Лечение одного вида уротелиальной карциномы относительно легкое, тогда как другой требует полного удаления мочевого пузыря.
Однако не исключено, что рак был обнаружен не в простате, а был замечен на рентгеновских снимках, при анализе крови, томографии или цистоскопии. В этом случае метастазы могли отсутствовать.