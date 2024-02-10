Жена канадского премьера переехала к любовнику еще до развода

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Софи Трюдо, решила переехать к своему любовнику еще до официального развода. Эту информацию опубликовало издание Daily Mail.

Развод политика и его жены произошло в августе 2023 года. По словам Джастина Трюдо, это решение было принято после длительных и сложных бесед.

Впоследствии выяснилось, что у Софи Трюдо был любовник по имени Маркос Беттолли, 48-летний детский хирург. Он также был женат, но его супруга подала на развод в апреле 2023 года.

Из заявления супруги любовника стало ясно, что Беттолли и Трюдо уже жили вместе к тому времени. Более того, супруга премьер-министра успела познакомиться с детьми любовника, что вызвало недовольство и беспокойство у его жены.

Прямо в заявлении о разводе не было упомянуто имя Софи Трюдо. Вместо этого, супругу премьера назвали “известным лицом, привлекающим внимание прессы и требующим высокой степени безопасности”.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар вступили в брак в 2005 году. У них трое детей – 15, 14 и 9 лет.