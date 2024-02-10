Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Самолет застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления
самолёт
Так летать будет можно? Или как?

Самолет застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления

Виктория Христова Фев 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Самолет застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления отключены 60 Просмотров

Представитель Air Canada пояснил, что из-за суровых погодных условий и с учетом времени суток, возвращение в Торонто было наилучшим решением.

Авиакомпания Air Canada столкнулась с непредвиденными трудностями, когда один из их самолетов Boeing 737 Max 8 застрял в воздухе на целых семь часов после тщетных попыток приземления.

Перелет из Торонто в Сент-Джонс, Канада, задуманный на три часа, превратился в мучительную ситуацию, когда лайнер, преодолевая трудности штормовой погоды, вернулся в аэропорт вылета.

По словам представителя авиакомпании, причиной оказалось сильное боковое давление ветра, которое помешало безопасному приземлению лайнера в Сент-Джонсе.

Учитывая сложные погодные условия, оказавшие влияние и на другие аэропорты региона, и время суток, возврат в Торонто оказался лучшим решением.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*