Самолет застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления

Представитель Air Canada пояснил, что из-за суровых погодных условий и с учетом времени суток, возвращение в Торонто было наилучшим решением.

Авиакомпания Air Canada столкнулась с непредвиденными трудностями, когда один из их самолетов Boeing 737 Max 8 застрял в воздухе на целых семь часов после тщетных попыток приземления.

Перелет из Торонто в Сент-Джонс, Канада, задуманный на три часа, превратился в мучительную ситуацию, когда лайнер, преодолевая трудности штормовой погоды, вернулся в аэропорт вылета.

По словам представителя авиакомпании, причиной оказалось сильное боковое давление ветра, которое помешало безопасному приземлению лайнера в Сент-Джонсе.

Учитывая сложные погодные условия, оказавшие влияние и на другие аэропорты региона, и время суток, возврат в Торонто оказался лучшим решением.