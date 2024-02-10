Канада в 2023 году приняла рекордное количество новых постоянных жителей

Общее число новых постоянных жителей составило 471 550, что превышает запланированный показатель.

Общее число новых постоянных жителей составило 471 550, что превышает запланированный показатель. Тем не менее, несмотря на достижение целей, существует задержка в обработке более чем 2 миллионов заявок, причем 44% из них являются заявлениями на получение постоянного жительства.

Министерство иммиграции (IRCC) принимает меры для сокращения отставания в обработке заявок, среди которых приоритетные запросы и использование онлайн-инструментов. IRCC уже обработало более 1,6 миллиона заявок на разрешения на работу и более 1 миллиона заявок на разрешения на учебу. В период с апреля по декабрь 2023 года почти 300 000 человек получили гражданство Канады.

Планы на будущее включают принятие 485 000 новых постоянных жителей в 2024 году и 500 000 в 2025 и 2026 годах. В 2023 году Канада привлекла на 33 950 больше постоянных жителей, чем в предыдущем году, что превышает запланированный показатель, установленный планом иммиграции.

IRCC рассматривало кандидатов по программам Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP) и их семейным членам. Они также обработали значительное количество заявок на временное проживание. Во второй половине 2023 года более 293 000 человек получили гражданство Канады.

IRCC ввело ограничение на количество новых разрешений на учебу в 2024 году, но с существующими исключениями. Министерство заявило, что выдаст всего 360 000 новых разрешений на учебу, хотя нет ограничений на количество продлений разрешений или новых разрешений для студентов аспирантуры.