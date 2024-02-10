Китайский Новый год наступает в ночь на 10 февраля

Обычаи и традиции этого праздника передаются из поколения в поколение и сохраняются по сей день. Отмечать новый год начали не только в Китае, но и по всему миру – китайский новый год получил статус “всемирного” праздника и был включен в список праздников организации Объединенных Наций.

В этот день считается, что наступает весна, пробуждается природа, и начинается новый, успешный год в жизни каждого человека. В китайской мифологии, это время наступления года дракона.

Несмотря на то, что Китай, как и другие страны мира, использует григорианский календарь, лунный календарь по-прежнему играет важную роль в культуре этой страны. От него зависят даты проведения традиционных национальных праздников, таких как праздник середины осени (чжунцю) или праздник драконьих лодок (дуаньду), а также новый год.

Весенний фестиваль, отмечаемый жителями Китая, начинается по лунному календарю на второе новолуние после зимнего солнцестояния (21-22 декабря), поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2024 году, празднование начнется в субботу, 10 февраля, и продлится до 24 февраля. Однако по лунному календарю это будет не 2024 год, а 4721 год.

В Китае люди верят, что каждый год покровительствует одно из 12 животных зодиакального круга, которое соответствует определенному цвету и одной из пяти стихий – земле, воде, огню, металлу или дереву. Например, в 2022 году отмечался год синего водяного тигра, а в 2023 году – черного водяного кролика. Комбинации меняются каждые 60 лет, после чего цикл повторяется.

Покровителем 2024 года станет зеленый деревянный дракон, который является единственным мифологическим зверем среди животных зодиака. В восточной культуре его считают предвестником богатства, процветания и мира.

Кроме того, с китайским новым годом связана интересная легенда. В древности жители прибрежных поселений Китая страдали от нападений страшного чудовища по имени Нянь (с китайского – “год”). Большую часть времени чудовище проводило под водой, но один раз в год выходило на сушу и сеяло разрушения: поглощало людей и скот. Единственная возможность спастись была уход в горы.

Однажды в поселение пришел старик с румяным лицом, который заявил, что сможет одолеть чудовище. Он развесил на домах красные украшения, надел красную одежду и поджег ветви бамбука, издававшие громкий треск (предшественники петард). Увидев все это, Нянь испугалось и скрылось в воде, и жители смогли вернуться в свои дома. С тех пор они следуют этим традициям каждый год, чтобы отпугнуть беду от своего поселения.

Красный цвет и фейерверки до сих пор остаются главными атрибутами китайского нового года, без которых не обходится ни одно празднование.