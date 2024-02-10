KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Это мы». Премьера!

Персонажи посещают студии татуировок и магазины, устраивают свои новые жилища и восстанавливают самокаты, бывают в ресторанах и тренировочных залах. Комические и короткие истории раскроют повседневную рутину современного человека, чтобы каждый зритель мог узнать себя в этих ситуациях.

Видеотека Premier – Сериал «Прелесть». Премьера!

Криминальная драма с участием Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Федора Федотова в главных ролях. Молодой угонщик автомобилей и бывший руководитель завода вступают в противостояние с системой, где в 90-е годы царил беспредел. 25-летний Цыган занимается автоугонами в провинциальном городе, центр которого занимает завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад его отец погиб на этом заводе, предположительно, вовлеченный в кражу золотых слитков. Расследование было закрыто, поэтому Цыган стремится найти убийцу и отомстить за отца, которого он едва помнит. С появлением в городе бывшего директора завода и неофициального владельца Леонида Максимовича, герои объединяют усилия, чтобы раскрыть правду.

Видеотека START – Фильм «Панические атаки». Премьера!

Драма от Ивана И. Твердовского, лауреата гран-при фестиваля “Зимний”. Молодая женщина по имени Вика проживает в северном городе, полном предрассудков. Ее частые панические приступы и видения настораживают соседей, которые видят в этом знак проклятия. Впереди маячит надежда на лучшую жизнь: Вика отправляется в Норвегию, где недавно обосновалась ее сестра. Однако вскоре эта нервная и молчаливая девушка совершает преступление, ставшее загадкой для всех.

Видеотека START – Мультфильм «Приключения царя»

Царь Вараздат из Армении мечтает одержать победу в поединках на Олимпийских играх и с семьей отправляется на греческие берега. Великий герой решает сохранить инкогнито, представляясь обыкновенным кузнецом, чтобы участвовать в соревнованиях. В это время его старый враг Молатор готовит коварное нападение.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9