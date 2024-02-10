Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в социальной сети X, за 13 часов просмотрели уже более 100 миллионов раз.

Папа римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Он поддержал позицию российского лидера о готовности к переговорам по конфликту на Украине.

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали.

По словам Массрали, интервью российского лидера состояло из “старых ложных утверждений” и враждебных комментариев по отношению к западу. Она сожалеет, что социальная сеть X предоставила свою платформу для его трансляции.

Французский политик и лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо выразил мнение, что интервью Путина стало прорывом информационной блокады запада. Он подчеркнул, что было необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу украинского конфликта.

Европарламентарий от оппозиционной австрийской партии Свободы Гаральд Вилимски ранее заявил, что интервью российского лидера Карлсону на фоне тотальной информационной блокады запада стало “еще более острым”. Политик признался, что заинтригован прошедшей беседой.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность российского лидера в своих силах. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале, поведение Путина “подчеркнуло его тактическую уверенность в собственных силах”, в то время как его противники оказались в невыгодном положении.

Так, Украина столкнулась с трудностями на поле боя, в то время как поддержка со стороны США застопорилась из-за трений в конгрессе. В то же время дружественные Кремлю политики набирают силу как в Европе, так и в Соединенных Штатах, отмечается в материале.

Испанская El Pais также считает, что выбор времени для взрыва “информационной бомбы” был не случаен. Визит Карлсона в Москву состоялся, когда “боевые действия на Украине зашли в тупик”, а в республиканской партии растет раскол по поводу Путина, спецоперации и помощи Украине.

Американское радио National Public Radio подчеркнуло, что Путин доминировал в разговоре, который продолжался более двух часов, “утверждая, что право России на восточную Украину уходит корнями в несколько веков”.

Британская газета The Times считает, что для Путина интервью стало возможностью подточить президентскую кампанию 81-летнего президента США Джо Байдена. Американский лидер все еще решительно поддерживает Киев, что контрастирует с растущим скептицизмом среди представителей республиканской партии, которые склоняются к прекращению помощи Украине.

Американская The New York Times отметила, что Путин был прямолинеен в своем представлении завершения конфликта на Украине. Президент РФ объяснил, что свое закончится не военной победой, а соглашением с западом.

Журнал Rolling Stone считает, что в интервью Путин продемонстрировал, с какой легкостью может “одержать верх над одним из самых известных представителей американских СМИ”.