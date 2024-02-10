Северная Америка оказалась на грани катастрофы из-за червей

Исследователи предупреждают о возможности катастрофических последствий для биоразнообразия Северной Америки в случае дальнейшего неконтролируемого распространения чужеродных червей.

Ситуация в Северной Америке достигла критической точки из-за появления нового вызова в виде инвазии чужеродных червей.

Международная группа ученых, включающая специалистов из Стэнфордского университета (США), университета Сорбонна (Франция) и других научных учреждений, провела исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

С помощью базы данных, содержащей информацию о местных и чужеродных червях, собранную с 1891 по 2021 годы, ученые обнаружили, что в Северной Америке обитает не менее 70 видов инвазивных червей. Эти виды уже завоевали 97% исследованных учеными почв по всему континенту, представляя угрозу местным экосистемам.

Обнаружено, что в среднем 23% из 308 видов червей, представленных на континенте, являются инвазивными исторически неприспособленными к североамериканским условиям. В нижних 48 штатах США и Мексике на каждые два местных вида приходится около одного инвазивного вида, а в Канаде ситуация еще хуже, так как доля чужеродных червей превышает долю местных втрое.

Наиболее негативные последствия инвазии червей объясняются их способностью изменять микросреду обитания различных деревьев, включая сахарный клен.

Это оказывает стресс на местные формы жизни и способствует распространению инвазивных видов. Более того, многие самки чужеродных видов червей способны размножаться без участия самца, что отличает их от большинства местных видов.

В будущем, с учетом изменения климата и таяния вечной мерзлоты, инвазивные виды червей могут распространиться на новые территории континента, лишенные конкуренции.

Исследователи предупреждают о возможности катастрофических последствий для биоразнообразия Северной Америки в случае дальнейшего неконтролируемого распространения чужеродных червей.