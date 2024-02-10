Снижение процентных ставок привлечет покупателей на рынок жилья

В ноябре канадцы стали более оптимистично относиться к ценам на жилье, и с тех пор этот тренд продолжает расти, как показывает опрос, проведенный компанией Nanos Research для Bloomberg.

Покупатели в Канаде возвращаются на жилой рынок, надеясь опередить потенциальную покупательскую лихорадку, вызванную предполагаемым снижением процентных ставок банка Канады.

Необычный рост продаж в декабре вызвал слухи о возможном усилении канадского жилого рынка. Цены по-прежнему остаются низкими, особенно после того, как центральный банк дал сигнал о прекращении повышения базовой ставки, поэтому покупатели пытаются найти наилучший момент для приобретения недвижимости, прежде чем конкуренция станет более жесткой и цены опять уйдут в недосягаемость.

Настроение на рынке уже начинает меняться. Канадцы снова стали более оптимистично относиться к ценам на жилье с ноября и с тех пор этот тренд неуклонно растет, по данным опроса, проведенного компанией Nanos Research для Bloomberg.

Анализ привлекает таких покупателей, как 31-летняя Мария Эррера, менеджер анимационной компании из Ванкувера. Чтобы купить двухкомнатную квартиру, она недавно вернулась на рынок вместе с мужем и согласилась приобрести жилье в пригороде в январе, после длительного раздумья о покупке дома.

“Я не думаю, что мы единственные, кто откладывал средства для первоначального взноса в течение последних трех лет”, – сказала Эррера. “Когда начнутся снижения ставок, все будут в восторге и просто сойдут с ума, увлекаясь покупками”.

Покупателям недвижимости приходится бороться с рынком, который становится все более сложным для проникновения из-за острой нехватки доступного жилья и рекордного прироста иммиграции. Объем жилищного строительства не соответствует приблизительно 1,8 миллионам иммигрантов, приехавших в Канаду за последние полтора года.

Ожидание следующего шага Банка Канады все больше растет. Центральный банк сохраняет свою процентную ставку на прежнем уровне после заседания в январе и подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, на каком уровне должны быть ставки на долгосрочной основе.

Экономисты ожидают, что центральный банк начнет понижать ставки до середины года, согласно опросу Bloomberg. Трейдеры ставят на то, что снижение начнется прямо после этого, согласно данным о процентных деривативах.

Аналогичные прогнозы снижения ставок примерно в то же время в прошлом году вызвали рост цен, который продолжался на протяжении традиционного весеннего сезона покупок, подняв цены почти на 6% в период с февраля по август. Это привело к тому, что Банку Канады пришлось вновь повышать ставки в июне и июле, чтобы сдержать инфляцию.

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