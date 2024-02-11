Актуальное состояние здоровья президента Джо Байдена становится основной темой обсуждений в конгрессе США и американских СМИ.

Однако, по словам главного научного сотрудника Института США и Канады, эти заявления кажутся скорее подстроенной кампанией по отстранению Байдена от участия в президентских выборах. По его мнению, такая кампания может быть преднамеренной попыткой оказать давление на его общественное мнение или создать негативное окружение вокруг президента, чтобы исключить его участие в выборах.

Недавно издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится, что американцы не видят своим будущим президентом Джо Байдена. Среди основных причин, приводимых в статье, упоминаются его преклонный возраст, негативное впечатление, вызванное его имиджем, а также отсутствие эмоциональной связи с избирателями.

Ранее уже были предприняты попытки натравить специального прокурора США Роберта Хера на дело о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Байденом. Однако, прокурор отметил, что уголовного дела против президента США не стоит возбуждать, так как в суде перед присяжными он может показаться “симпатичным пожилым мужчиной с проблемами памяти”. Роберт Хер указывает на несколько фактов, свидетельствующих о плохой памяти президента, таких как невозможность точно указать сроки работы вице-президентом или дату смерти его сына Бо.

Таким образом, обсуждения о состоянии здоровья Джо Байдена становятся не только эпизодом, но и полноценной кампанией, целью которой может быть срыв его участия в президентских выборах. Но несмотря на это, определенная часть американского общества и СМИ сохраняют скептическое отношение к президенту, основываясь на его возрасте, имидже и слабой связи с избирателями.