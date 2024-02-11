“Я памятник себе воздвиг нерукотворный”















«Солнце нашей поэзии закатилось!» Закат случился аккурат 10 февраля, правда, 1837 года.

Француз по происхождению, Дантес приехал в Россию через несколько лет после июльской революции во Франции, свергнувшей династию Бурбонов, с определенной целью сделать карьеру. Не знаю, доволен ли он остался своим продвижением по служебной лестнице, но то, что он одним выстрелом обесмертил свое имя – это точно.

Проблемы между ним и «нашим всем» начались не в 1837 году, а несколько ранее. 22-летний корнет Кавалергардского полка, чужеземец, у которого было два имени и три отечества, Дантес ворвался в мирную, полную творческого труда жизнь Пушкина еще за два с половиной года до катастрофы.

Казалось бы – Кавалергадский полк! Что еще нужно иностранцу-карьеристу, когда он отхватывает практически синичку собственными руками. Но, к своим обязанностям он относился небрежно и за недолгую службу свою был подвергнут сорока четырем взысканиям. Почему так? Классическое: «ищите женщину»! Точнее, целый полк женщин, который увивался за утонченным юношей. Но, справедливости ради следует внести некую ремарку: Дантесом увлекались женщины не особенно серьезные и разборчивые, готовые хохотать всякому вздору, излагаемому в модных салонах. Эдакие пустышки…

В 1834 году Дантес, которому очень нравилась Наталья Николаевна Гончарова, встретился с Пушкиным. И хотя последний ни на минуту не подозревал жену, его положение в обществе с каждым днем становилось все более затруднительным. Пушкин видел, как росло и крепло увлечение жены Дантесом, знал из ее доверенных и простодушных рассказов подробности их встреч на балах и вечерах, но, убежденный в ее чистоте, до времени лишь наблюдал за происходящим, надеясь, что все сойдет на «нет», и не принимал никаких решений. Равнодушным он конечно оставаться не мог. Но и порочить честь жены не стремился.

4 ноября 1836 года момент этот наступил. Группа светских бездельников занималась тогда рассылкой анонимных писем мужьям-рогоносцам. Пришла такая «повестка» и Пушкину, который, не долго думая, послал вызов Дантесу, считая его виновником нанесенной ему обиды. Дантес меж тем собирался жениться на сестре Натальи Николаевны – Екатерине. Но честь – есть честь, и дуэль была назначена на Черной речке.

Дальнейшие события знает каждый школьник: пуля, раздробив кость верхней части правой ноги у соединения с тазом, глубоко ушла в живот поэта, и там остановилась, смертельно его ранив. На третьи сутки он скончался. Василий Жуковский был рядом с ним до самого конца… Захоронен поэт был рядом со своей матерью в Святогорском монастыре, где заведомо приобрел место… Ему было всего-то 37…