Трюдо не ответил на вопрос журналистов о приглашении нациста в парламент

Ответ премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, на вопрос журналистов о приглашении украинского нациста Ярослава Хунки в канадский парламент, стал объектом обсуждения в контексте российской пропаганды.

При этом отказ от обсуждения темы о приглашении нациста в парламент озвучил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он назвал упоминание о данном событии в интервью президента России Владимира Путина элементом российской пропаганды.

Согласно его словам, любая пропаганда будет использована Путиным, однако, он уверен в невозможности обмануть канадцев.

Подчеркнув, что Канада поддерживает Украину исключительно по дружбе, Трюдо подчеркнул также значение установления порядка, основанного на правилах, системы законов и устава ООН, так как они защищают всех людей, а не только украинцев.

Президент Канады заверил, что поддержка Украины со стороны их страны будет постоянной и продолжится столько, сколько потребуется.

Также он отметил, что российская пропаганда пытается искажать ситуацию на Украине, но канадские издания излагают правильную перспективу.

Вместе с тем, на вопрос о приглашении нациста Ярослава Хунки в канадский парламент, Трюдо отказался давать ответ.

Почему пропаганда лишь пытается – на этот вопрос ответить не может никто.