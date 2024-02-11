Канада предпринимает действия против “хакерского тамагочи”

Гаджет, который получил название “хакерское тамагочи”, вызывает настороженность в Канаде. Устройство обладает возможностью сканирования и взаимодействия с различными протоколами беспроводной связи.

Причиной запрета стало увеличение числа случаев автоугонов с использованием взлома беспроводных сигнализаций. Flipper Zero, так называемое “хакерское тамагочи”, позволяет переключать каналы телевизора, копировать ключи домофонов и отелей, считывать RFID-чипы домашних животных и управлять шлагбаумами. Однако эксперты высказывают сомнения относительно эффективности запрета, утверждая, что устройство не обладает передовыми функциями для взлома современных систем безопасности.

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, заявил о необходимости запрета инструментов, способных обойти противоугонные системы автомобилей. Он также подчеркнул важность ограничения продажи таких устройств на крупных интернет-платформах. Однако пользователи Flipper Zero выразили свое недовольство запретом.

Тем не менее, некоторые эксперты указывают на то, что профессиональные преступники используют специализированное оборудование для автоугонов, а не Flipper Zero. Они считают, что устройство скорее предназначено для электронных энтузиастов, а не для опытных преступников.

В свою очередь, Канада принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности автомобилей, телефонов и других электронных устройств, чтобы предотвратить возможные угрозы при использовании подобных устройств.