Ученые из США провели исследование волков возле Чернобыльской АЭС

Исследование, проведенное учеными из США, рассмотрело особенности волков, обитающих возле Чернобыльской АЭС.

В результате было обнаружено, что эти мутационные животные приобрели новую сверхспособность – особую иммунную систему, которая способна сопротивляться раку. Данное открытие дало исследователям надежду на разработку лекарств для борьбы с раком у людей.

После аварии на станции в 1986 году люди были эвакуированы из Чернобыля и прилегающих территорий из-за высокого уровня радиации. Отсутствие человеческой активности в зоне отчуждения позволило природе процветать и создать новые условия для жизни дикой фауны. Здесь обитают различные животные – от медведей, рысей и лис до бобров, кабанов, лосей, оленей, енотов и более 200 видов птиц.

В 2014 году биолог-эволюционист Кара Лав с группой исследователей из Принстонского университета предприняли попытку выяснить, как животные смогли выжить в условиях высокой радиации и рака. В ходе исследования были взяты пробы крови у волков, а также надеты специальные ошейники с дозиметрами радиации для отслеживания их местонахождения и уровня облучения.

Проведенный анализ генетических различий между мутировавшими волками в зоне отчуждения и вне ее показал, что несмотря на ежедневное воздействие смертельных доз радиации, эти животные оказались удивительно устойчивыми к ее влиянию. В некоторых из исследованных генов, связанных с раком, были обнаружены новые мутации, указывающие на эволюцию в защиту от радиации. Это открытие может помочь в понимании механизмов защиты от рака и создании новых методов лечения.

Исследователи уже на протяжении многих лет изучают зону отчуждения, стремясь разобраться в том, какие приспособления позволяют животным процветать в данной местности. В результате исследования также было выяснено, что определенные виды животных, такие как лошади, рыси, лоси, волки и собаки, являются потомками домашних животных, оставшихся после покинутого людьми Чернобыля. Они развили различные мутации за последние 50 лет. Например, древесные лягушки приобрели темную или черную окраску вместо обычной зеленой, а число редких диких лошадей удвоилось после их завоза в район в 2002 году для увеличения биоразнообразия.

Однако исследователям предстоит провести дополнительные исследования, чтобы выявить основные генеалогические различия и понять механизмы, лежащие в основе мутаций у диких собак в данном регионе. Это открытие может открыть новые пути в понимании и борьбе с раком.