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Новости Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады
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Тающий ледник. Фото из Интернета.

Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады

Виктория Христова Фев 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Таяние льдов отрезало общины коренных народов на севере Канады отключены 37 Просмотров

Непредсказуемая погода и необычно теплые периоды привели к тому, что ледяные дороги оказались непроходимыми, отрезав общины в Онтарио и соседней провинции Манитоба от остальной части страны.

 

Многие отдаленные населенные пункты восточного Канады зависят от ледовых дорог для доставки необходимых товаров и материалов, однако данная ситуация привела к серьезным трудностям.

Власти объявили чрезвычайное положение, однако сеть ледяных дорог, простирающаяся на более чем 8000 километров, осталась непроходимой из-за необычного тепла.

Общество коренных народов в Сент-Тереза-пойнт оказалось на грани катастрофы из-за нехватки припасов и топлива. Члены данной общины постарались обратиться за помощью, но предложение доставить грузы самолетами оказалось слишком дорогим для них.

Метеорологи отмечают, что теплая зима – не новость для Канады, но текущий сезон выделяется продолжительностью теплых периодов. Температура в различные зимние месяцы была на несколько градусов выше средней и продолжает продолжать эту тенденцию.

В результате, коренным народам северного Канады необходима помощь и поддержка в решении текущего кризиса, который возник из-за таяния льдов и низкой зимней активности.

Отрезанные общины нуждаются в неотложной доставке продуктов питания, топлива и других предметов первой необходимости, чтобы преодолеть затруднения и продолжить свою жизнь в условиях сурового северного климата.

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