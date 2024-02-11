Новый закон о защите домашних животных вступает в силу в провинции Квебек

С этой субботы, 11 февраля 2024 года в провинции Квебек вступает в силу новый закон, запрещающий четыре косметические операции на домашних животных: удаление голосовых связок, обрезание ушей, купирование хвоста и удаление когтей у котов.

Президент ордена ветеринаров провинции, Гастон Риу, заявил, что данный закон подтверждает широко распространенное неприятие этих практик среди профессионалов. “Этот запрет не уникален для Квебека. Во всем мире эти виды операций запрещены и не рекомендуются”, – сказал он.

Онтарио остается единственной провинцией Канады, где еще нет запрета на удаление когтей у кошек.

Риу и его предшественница, Кэролайн Килсдонк, подчеркнули, что эти четыре процедуры подвергают животных неоправданному риску, связанному с хирургическим вмешательством, и могут привести к поведенческим проблемам.

“Если собака лает чрезмерно, у нее, вероятно, проблемы с тревогой или ей скучно”, – объяснила Килсдонк, говоря о нечеловечности удаления голосовых связок для подавления лая собаки.

Риу добавил, что почти у трети кошек, прошедших процедуру удаления когтей, наблюдаются проблемы с поведением или агрессивность.

Новый закон все же позволяет ветеринарам рекомендовать операции в медицинских терапевтических целях и делает исключение для купирования ушей бездомным кошкам в разрешенных программах отлова и стерилизации.

Среди других положений постановления — запрет на эвтаназию через ингаляцию, использование поводка или веревки для животных без ошейника, спаривание животных несовместимых размеров и кормление мясом домашних свиней.

Причины, по которым нельзя кормить мясом домашних свиней, могут быть разными, включая риск передачи болезней. Однако для получения точной информации рекомендуется обратиться к ветеринарному специалисту.