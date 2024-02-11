В Канаде могут подвергнуть эвтаназии больных детей и бездомных

В Канаде рассматривается вопрос о возможности осуществления эвтаназии беспризорных, психически больных детей, а также бедняков.

Создан специальный комитет здравоохранения в парламенте, который рекомендует внедрить программу, позволяющую процесс эвтаназии без согласия родителей.

В данный момент обсуждается вопрос о преодолении юридических препятствий для официального признания легальности умерщвления подростков. Идут дебаты о том, что детей-инвалидов, серьезно больных и с явными психическими отклонениями можно отправлять на эту процедуру по решению суда или по рекомендации врача.

В связи с этим также проводятся эксперименты по определению возраста совершеннолетия, который предлагается свободно понижать при необходимости. Хотя эвтаназия в Канаде уже легализована, теперь речь идет о расширении ее применения.

Стоит отметить, что вся канадская общественность не относится положительно к этой идее. Организация “Toujours Vivant – Not Dead Yet” является активным противником данной концепции. Ее директор и основатель, Эми Хасбрук, заявила, что считает это поступком отвратительным, поскольку детям-инвалидам внушается идея их бессилия, что может привести к желанию покончить с собой.

Глава движения “Против Эвтаназии” Алекс Шаденберг отметил, что Канада идет по очень опасному пути с момента принятия закона об эвтаназии в 2016 году. На данный момент эвтаназия для взрослых и детей также легализована в Бельгии и Нидерландах, где детей можно подвергать этой процедуре с 12 лет.

Только для взрослых эта возможность существует в Колумбии, Люксембурге, Новой Зеландии, Испании и в нескольких штатах Австралии. Около 30% канадцев считают, что бедняков, а тем более бездомных, также следовало бы отправлять на эвтаназию.

Среди законодателей обсуждается именно такая программа, что вызывает протесты со стороны организаций, защищающих права человека. С 2016 года в рамках программы эвтаназии уже было осуществлено свыше 10 тысяч случаев принудительного ухода из жизни. Эта тенденция вызвала недовольство многих общественных деятелей и привела к сомнениям в гуманистических принципах, которыми руководствуется страна.