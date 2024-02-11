Ford откажется от непопулярной опции автомобилей – автопарковки

Автопроизводитель Ford объявил, что планирует отказаться от функции Active Park Assist – опции, позволяющей автомобилю парковаться без участия водителя.

Это решение компании позволит сэкономить до 2 миллиардов долларов. Active Park Assist доступен в автомобилях Ford уже более десяти лет, однако, статистические данные показывают, что он не пользуется популярностью среди водителей.

Отказ от системы автоматической парковки поможет компании не только сэкономить финансы, но и уменьшить зависимость от полупроводниковых чипов, направив средства на разработку новых моделей и улучшение существующих.

В настоящее время функция автоматической парковки устанавливается на таких моделях, как внедорожник Escape, электромобиль Mustang Mach-E и пикап F-150. Пока эксперты не могут определить, каким образом отключение опции парковки повлияет на владельцев этих автомобилей, которые активно использовали данную систему.

Ford выпустила уже более ста моделей автомобилей, заслуживших доверие по всему миру, причем сейчас особенно популярны Mustang, Fusion, Edge, Ford Bronco и EcoSport.

В последнее время компания Ford также заявила о разработке платформы для создания доступных электрокаров, с которыми планирует успешно конкурировать с мировыми лидерами в производстве и продаже электромобилей, включая Tesla.

Создание этой архитектуры ведется уже два года, и по словам генерального директора Ford, первые автомобили на этой платформе должны выйти в 2024 году.