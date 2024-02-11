Карл III впервые вышел в свет после новостей о его болезни

Король Карл III впервые предстал перед публикой после новостей о его заболевании.

Отмечается, что монарх публично выступил на следующий день после того, как он выразил свою благодарность общественности за поддержку, связанную с его заболеванием.

Эту информацию ранее сообщил известный журналист Том Бауэр, который специализируется на освещении вопросов, связанных с королевской семьей. Он также предположил, что Карл III может отказаться от применения химиотерапии при лечении его онкологического заболевания.

Бауэр отметил, что британский монарх предпочитает альтернативные методы лечения. Согласно репортажам британских телеканалов, 75-летний монарх и королева Камилла посетили церковь Святой Марии Магдалины на территории Королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Карл III приветствовал присутствующих и поздоровался с каноником Полом Уильямсом. Несмотря на свое заболевание, король продолжает работать с документами и регулярно общается по телефону с премьер-министром Великобритании, Риши Сунаком.

Букингемский дворец официально объявил о раке у Карла III 5 февраля. Новость вызвала шок в обществе, но сам монарх остается позитивно настроенным, проходя амбулаторное лечение.