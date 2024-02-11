Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Карл III впервые вышел в свет после новостей о его болезни
Фото портала Дзен

Карл III впервые вышел в свет после новостей о его болезни

Виктория Христова Фев 11, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Карл III впервые вышел в свет после новостей о его болезни отключены 39 Просмотров

Король Карл III впервые предстал перед публикой после новостей о его заболевании.

 

Отмечается, что монарх публично выступил на следующий день после того, как он выразил свою благодарность общественности за поддержку, связанную с его заболеванием.

Эту информацию ранее сообщил известный журналист Том Бауэр, который специализируется на освещении вопросов, связанных с королевской семьей. Он также предположил, что Карл III может отказаться от применения химиотерапии при лечении его онкологического заболевания.

Бауэр отметил, что британский монарх предпочитает альтернативные методы лечения. Согласно репортажам британских телеканалов, 75-летний монарх и королева Камилла посетили церковь Святой Марии Магдалины на территории Королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Карл III приветствовал присутствующих и поздоровался с каноником Полом Уильямсом. Несмотря на свое заболевание, король продолжает работать с документами и регулярно общается по телефону с премьер-министром Великобритании, Риши Сунаком.

Букингемский дворец официально объявил о раке у Карла III 5 февраля. Новость вызвала шок в обществе, но сам монарх остается позитивно настроенным, проходя амбулаторное лечение.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*