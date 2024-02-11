Глава банка Канады заявляет, что жилищный кризис вызван нехваткой предложения

Глава банка Канады, Тифф Маклем, заявляет, что жилищный кризис вызван нехваткой предложения, а не процентными ставками, и поэтому центральный банк не может его решить только путем изменения процентных ставок.

На заседании финансового комитета парламента Маклем отвечал на вопросы о доступности жилья, всего через неделю после последнего изменения процентных ставок. Он признал, что высокие процентные ставки влияют на рост стоимости жилья, однако инфляция цен на жилье остается высокой как при низких, так и при высоких процентных ставках.

Высокие процентные ставки делают получение или продление ипотеки дороже, а также усложняют для застройщиков получение кредитов на строительство домов. Однако низкие процентные ставки также приводят к росту стоимости жилья, так как спрос на него возрастает. Покупатели, решившие воспользоваться низкими ставками, спешат покупать недвижимость, и это приводит к повышению цен.

Маклем считает, что правительство должно сосредоточиться на увеличении предложения жилья, чтобы сделать его более доступным, и предупреждает, что политика, направленная на увеличение спроса, может только ухудшить ситуацию.

На прошлой неделе Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% и дал понять, что рассматривает вопрос о снижении ставок в ближайшее время. Однако темпы снижения инфляции влияют на график изменения ставок.

Арендные цены в Канаде растут, так как предложение не успевает следовать за спросом. Это привело к рекордно низкому уровню вакантных площадей.

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