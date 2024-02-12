Франция против Канады: Грета Тунберг поддержала противников бурения нефтяных скважин

Против бурения нефтяных скважин во Франции выступила известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Вместе с несколькими тысячами протестующих она приняла участие в демонстрации против проекта канадской компании Vermilion в лесу Жиронда.

Уже несколько месяцев люди ведут кампанию против буровых работ в бассейне Аркашон, и визит Греты Тунберг в этот регион вызвал ощутимый резонанс.

Защитники окружающей среды выступают против постройки восемнадцати новых нефтяных скважин в Жиронде. Компания Vermilion, являющаяся одним из крупнейших производителей нефти во Франции, уже эксплуатирует около пятидесяти скважин на этом участке, добывая около 1500 баррелей нефти в день.

Хотя у проекта есть разрешение на бурение, он подвергается критике со стороны ученых и экологов, которые требуют прекратить добычу углеводородов.

Противники бурения указывают на эко-преимущества местной нефтедобычи по сравнению с импортированной нефтью. Во Франции все еще существует высокая зависимость от ископаемого топлива во многих отраслях. Однако протестующие утверждают, что молекула CO₂ – это молекула CO₂, независимо от ее происхождения.

Демонстрация в Бордо привлекла внимание множества защитников окружающей среды, политиков и активистов. Вместе с Гретой Тунберг среди протестующих были мэр Бордо и другие представители власти, которые присоединились к акции протеста.

На лицах участников можно было увидеть блестки и рисунки-слезы нефти, а в руках – плакаты с юмористическим содержанием. В целом протест прошел в праздничной атмосфере и получил широкую поддержку как среди местных жителей, так и среди молодежи.