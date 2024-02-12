Нелегальные иммигранты в США все больше пользуются канадской границей

В Соединенных Штатах все больше наблюдается увеличение количества нелегальных иммигрантов, которые воспользуются возможностью пересечь границу с Канадой, сообщает The New York Times.

В сравнении с мексиканско-американской границей, граница между Канадой и Соединенными Штатами менее охраняема и пространственно более обширна.

В округах Нью-Йорк, Вермонт и Нью-Гэмпшир за последний квартал 2023 года был зафиксирован рекордный рост числа нелегальных пересечений границы.

По мере того, как все больше мигрантов прибывает на южную границу, все больше из них обращают взгляд на менее охраняемую и более просторную границу между Соединенными Штатами и Канадой.

На северной границе было зарегистрировано почти 192 тысячи пересечений в прошлом году, что на 41% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году было задержано более 12,2 тысячи нелегальных мигрантов, пересекавших границу из Канады, что в 2.4 раза больше, чем в предыдущем году.

Напомним, что Канада не требует от мексиканских туристов наличия визы для въезда в страну.