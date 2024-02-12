Байден раскритиковал производителей чипсов и газировки за уменьшение порций

Президент США Джо Байден высказал критику производителям чипсов и газировки за уменьшение порций.

В своем видео, посвященном Суперкубку по американскому футболу, 12 февраля, Байден рассказал о проблеме снижения веса упакованных закусок.

Он осудил пищевые компании за так называемую “шринкфляцию”, когда вес продуктов уменьшается, а цены остаются прежними.

Президент отметил, что бутылки напитков и пакеты с чипсами стали меньше в размерах, но их цены не снизились.

Байден также выразил свое разочарование уменьшением размеров коробок с мороженым.

«Меня, как любителя мороженого, больше всего бесит то, что коробки с мороженым фактически уменьшились в размерах», — заявил Байден.

Он заявил крупным брендам, что общественность устала от такой политики, когда с ней обращаются как с “лохами”.

Хотя Байден не упомянул прямо какие-либо продукты или компании, на видео были показаны такие бренды, как Gatorade, Breyers, Tostitos, Doritos и Oreo, что вызвало дискомфорт у их владельцев – компаний PepsiCo, Mondelēz и Unilever.