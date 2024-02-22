Повышение арендной платы выше, чем ожидалось?

Сейчас, во время продления срока аренды увеличение ее может составить 4%, по оценкам административного суда по жилищным вопросам.

«За последние тридцать с лишним лет это самый значительный рост», – говорит председатель совета директоров Корпорации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ) Эрик Сансуси.

Однако он предупреждает, что арендаторам следует ожидать еще большего увеличения.

«Что нам нужно знать, так это то, что в их рекомендациях это минимальный уровень, потому что к этому добавляются 100% муниципальных налогов и 100% страховых взносов», – объясняет г-н Сансуси.

Среднее увеличение составит до 5 или 6%, оценивает председатель совета директоров CORPIQ.

Он утверждает, что в настоящее время на владельцев это увеличение оказывает огромное финансовое давление.

«Рекомендации TAL не учитывают самую важную стоимость для владельцев недвижимости: ее процентную ставку. Они выросли с 2 до 7%. Затраты для владельцев жилья составляют от 300 до 500 долларов за дом, когда ипотека составляет примерно 50% от его рыночной стоимости”, – заявляет Эрик Сансуси.

«Когда он увеличивает арендную плату на 40 или 50 долларов, но, с другой стороны, это обходится ему на 422 доллара больше только в виде процентов, страдает именно его банковский счет, и тут сложно принять чью-то сторону»,-добавляет он.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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