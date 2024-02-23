Правительство Квебека представит бюджет 12 марта

Правительство Квебека заявляет, что представит бюджет своей провинции 12 марта.

Министр финансов Эрик Жирар сделал заявление в четверг в Национальной ассамблее, заявив, что его приоритетами будут здравоохранение и образование.

“Что вы увидите, так это то, что у нас меньше доходов, потому что экономика замедлилась за последний год”, – объяснил он, добавив, что Квебеку пришлось столкнуться с “исключительными обстоятельствами, которые являются трудными”, но “определенно управляемыми”.

Это произошло через несколько дней после того, как премьер-министр Франсуа Лего предупредил, что следующий бюджет будет “в значительной степени дефицитным” после бурных переговоров по коллективному соглашению с учителями провинции.

“Я скажу вам сразу, мы столкнулись со значительным дефицитом бюджета”, – заявил он. “Дефицит гораздо больше, чем был до этих переговоров”.

Он добавил, что эти “финансовые последствия” связаны с тем, что правительство делает “массовые” инвестиции в образование для улучшения условий труда учителей.

Кроме того, правительство Квебека обвиняет растущее число лиц, ищущих убежища, в нагрузках на системы образования и социальных служб.

Коалиция “Авенир Квебека” (CAQ) просит федеральное правительство полностью возместить провинции то, что, по ее словам, составляет 1 миллиард долларов, потраченных за последние три года на прием лиц, претендующих на получение статуса беженца.

“Наши возможности достигли предела, и мы на пределе”, – заявила министр иммиграции Квебека Кристин Фрешетт. “За последние годы Квебек сделал больше для приема лиц, ищущих убежища, чем все провинции вместе взятые”.

Недавнее заявление федерального правительства о выделении 150 миллионов долларов на расходы Квебека на 2023 год “недостаточно и является проявлением неуважения к усилиям Квебека по поддержке различных сетей, предоставляющих услуги лицам, ищущим убежища”, отмечает CAQ.

Фрешетт отмечает, что только за 2023 год расходы на прием лиц, ищущих убежища, составили 576,9 миллиона долларов в дополнение к 470 миллионам долларов, уже заявленным на государственные услуги, предоставляемые в 2021 и 2022 годах.

По данным правительства Квебека, по состоянию на 31 декабря 2023 года социальную помощь получают 46 555 взрослых лиц, ищущих убежища, что составляет 29 процентов бенефициаров программы.

В прошлом Лего подчеркивал, что это не будет бюджет жесткой экономии и не будет включать сокращение услуг или повышение налогов.