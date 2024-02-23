Пропалестинские протестующие блокируют вход в здание Макгилла “Bronfman building”

Пропалестинские протестующие заблокировали входы в здание Бронфмана Университета Макгилла в четверг утром, призывая факультет менеджмента Макгилла отказаться от интересов в Израиле.

“Макгилл, Макгилл, отстаивай свою позицию, не поддерживай украденную землю”, – скандировали пикетчики-студенты.

Протест привлек внимание всей страны – и возмущениеьминистра иммиграции Канады Марка Миллера.

“Демонстрация и так называемая “блокада” здания McGill management, названного в честь выдающегося еврейского филантропа, являются отвратительным актом и должны прекратиться”, – написал он в соцсети X.

Депутат от либеральной партии Энтони Хаусфатер сказал, что протест перешел все границы, и обвинил свою альма-матер в том, что она это допустила.

“Я выразил свой гнев администрации. Этому должен быть положен конец”, – написал он, также в сообщении в соцсети X.

Генри Топас, директор квебекского филиала B’nai Brith, сказал, что в четверг утром организация получила множество жалоб от родителей и студентов McGill, которые не чувствуют себя в безопасности в кампусе.

“Они нацелились на здание, которое четко ассоциируется с одной из самых известных еврейских семей в Канаде. Бронфманы, которые сделали огромные вещи не только для еврейской общины, но и для всех канадцев”, – сказал он в интервью CTV News.

Хотя там было усиленное присутствие полиции, Топас сказал, что ему сказали, что они не могут вмешиваться в действия протестующих без разрешения администрации Макгилл.

“Я не верю, что это направлено только против израильской программы. Я считаю, что это направлено против еврейской общины”, – сказал Топас.

Группа, организовавшая акцию протеста, “Солидарность за права человека в Палестине” (SPHR) Макгилла, не ответила на запрос о комментариях.

В посте в Instagram, рекламирующем акцию протеста, они написали:

“Мы требуем прекращения программ обмена Десотеля с Еврейским университетом и прекращения соучастия Макгилла в оккупации и геноциде”.

Курс в бизнес-школе Макгилла включает в себя трехнедельную учебную поездку между факультетом менеджмента Десотеля Университета Макгилла и бизнес-школой Еврейского университета.

В настоящее время и Макгилл, и Университет Конкордия сталкиваются с судебными исками, в которых утверждается, что они не смогли бороться с антисемитизмом в кампусе.