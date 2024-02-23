Безопасность в Village: Плант говорит, что прогресс идет полным ходом, но требуется больше времени

Мэр Монреаля и начальник полиции посетили Village в четверг, надеясь успокоить жителей и владельцев бизнеса, обеспокоенных безопасностью.

Вот уже много лет местные жители указывают на рост преступности, бездомности и употребления наркотиков в этом районе.

“Трудно найти сотрудников. Иногда трудно найти покупателей. Трудно удержать покупателей, потому что на улице возникают некоторые проблемы, с которыми им приходится сталкиваться каждый день”, – сказала Габриэль Ронди, исполнительный директор ассоциации местных торговцев.

Прошлым летом мэр Валери Плант пообещала что-то предпринять по этому поводу.

По словам начальника полиции Монреаля Фади Дагера, за последний год его сотрудники увеличили свое присутствие в этом районе.

“Мы провели в Village более 7000 часов”, – сказал он журналистам.

Кроме того, EMMIS, городская мобильная команда социальных работников, провела более 11 000 вмешательств только в этом районе.

“С прошлого года мы приложили немало усилий для обеспечения безопасности. И мы знаем, что не все решено, и это не идеально, потому что для этого требуются разные меры”, – сказалf Плант.

Но оппозиция в мэрии говорит, что результаты недостаточно хороши.

Бенуа Ланжевен из Ensemble Montreal говорит, что ничего не изменится без дополнительных ресурсов для бездомных.

“Реальность такова, что приюты переполнены с октября прошлого года, и об этом ясно говорилось в средствах массовой информации. Итак, куда вы собираетесь отвезти этих людей?” он сказал.

Ронди надеется, что результаты усилий Монреаля дадут о себе знать довольно скоро. “Мы надеемся, что все эти меры помогут”.