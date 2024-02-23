“Страх над Невой” и новинки на eTVnet!

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Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки – странные символы, нарисованные углем. К расследованию подключают майора Чубина, у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Удастся ли ему вычислить маньяка и не допустить паники среди населения, вы узнаете, посмотрев исторический детектив “Страх над Невой” на сайте наших друзей в интерактивном телевидении eTVnet

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Голова-жестянка

16-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники.

По-мужски

35-летний Глеб – образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того, как он не находит в себе смелость разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Девочка Нина и похитители пианино

Восьмилетняя девочка Нина берется за изучение нотной грамоты, но эта непростая наука наводит на девочку тоску. Однако в то время, когда интерес Нины сходит на нет, в игру вступает само пианино. Необъяснимым образом инструмент начинает самостоятельно воспроизводить мелодии, не желая мириться с настроением избалованной хозяйки. Вскоре грабители организовывают похищение необычного пианино, а заодно забирают с собой и Нину. Дело в том, что при помощи волшебного инструмента злоумышленники хотят подчинить себе волю людей. Теперь Нине придется спасать мир!

Межсезонье

Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать “нет” маме – уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда – мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Прабабушка легкого поведения

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х – найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни. И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Семь ужинов

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, он вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она “Семь ужинов”. И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто – они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные – ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека. Она, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.