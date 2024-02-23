В Канаде развивать экономику собираются, строя социальное жилье

Правительство Канады намерено использовать строительство социального жилья в качестве основы для развития экономики, сообщила пресс-служба правительства 23 февраля, ссылаясь на министра финансов Христю Фриланд.

“План экономического развития Канады заключается в ускоренном строительстве новых домов и предоставлении необходимого финансирования для продвижения новых проектов”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве примера таких проектов указывается строительство домов в Виннипеге для малообеспеченных и уязвимых граждан, включая инвалидов.

Строительство началось в 2019 году, на которое было выделено 26,2 миллиона долларов из Фонда доступного жилья.

За эти деньги было построено 119 домов, причем это лишь один из множества подобных проектов.

Фонд доступного жилья накопил более 14 миллиардов долларов, на которые планируется построить более 60 тысяч новых домов и отремонтировать 240 тысяч домов.

Следует отметить, что проблема жилья является одной из самых серьезных в Канаде и усугубляется увеличивающимся притоком мигрантов в страну.