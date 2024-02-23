“Улыбайтесь, господа!” – сегодня юбилей замечательного Олега Ивановича Янковского

Я не знаю, у кого какие ассоциации вызывает словосочетание «XXI век». У каждого – свои, наверное. Но для меня начало века нынешнего как-то четко связалось с единственным фильмом режиссера Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». Это милая история с каким-то старым, забытым новогодним духом.

Я потом прочла, что с задумкой такого вот душевного фильма Олег Иванович жил более десяти лет. Душевность началась на съемочной площадке, где, по воспоминаниям причастных был не просто коллектив единомышленников, а была семья. Актерский состав тоже был подобран идеально. Екатерина Васильева, еще тогда жившая в миру, но уже практически не снимавшаяся и собирающаяся принять постриг. Ее благословил духовник, и она согласилась сниматься.

Ирина Купченко, как мне кажется, была самой давней и постоянной партнершей Олега Ивановича по кино. Продавщицу, ставшую «дочерью» главного героя, потрясающе сыграла Наталья Щукина – лучшая и любимейшая Сюзанна всех времен, народов, наций и эпох! Ну, просто – лучшая, как и весь даже не золотой, а бриллиантовый состав «Женитьбы Фигаро», поставленного Марком Захаровым в «Ленкоме».

А вообще, Олег Иванович начался для меня со «Звезды пленительного счастья», где он сыграл Рылеева. Потом был «Мой ласковый и нежный зверь». А потом – лучшие фильмы любимейшего Марка Анатольевича: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и «Убить Дракона». Потом еще много других фильмов… Но я не киноман, многого не вспомню.

Зато знаю и помню его в «Диктатуре совести», в «Варваре и еретике», помню его великолепного Тригорина в «Чайке», императора в «Шуте Балакиреве», и, наконец, никогда не забуду Жевакина из гоголевской «Женитьбы»… Я видела ее с Янковским в марте 2009 года. В апреле он вышел на сцену в последний раз…

Сегодня – ему 80. Нет, не было бы. Просто – 80. Ибо актеры не умирают! Режиссеры не умирают. Гении не умирают. Они живут с нами в своих творениях. Вот «Пиру во время чумы», в котором играл Олег Иванович, в этом году – полвека. А спектакль жив!

Поэтому, с днем рождения, дорогой артист! Спасибо за все роли, за все кинороли, за Вашу улыбку и верность профессии, за преданность театру и режиссеру, за то искусство, которым мы наслаждаемся по сей день!

Сегодня Вы отметите этот день в превосходной компании – с Караченцовым и Пельтцер, с Абдуловым и Леоновым, с Броневым и Чуриковой… Ну, и конечно, с любимейшим режиссером – Марком Захаровым… Вы там помолитесь и попросите Творца навести здесь порядок! Я, как теолог и жена пономаря, точно знаю, что Ваши молитвы обязательно будут услышаны. И жду с непоколебимой верой изменений!

Царствие Вам Небесное! И наша бесконечная любовь! Мы улыбаемся, наш добрый Мюнхгаузен, ибо только глупцы серьезны и рассудительны! Улыбнитесь и Вы нам из Поднебесья!