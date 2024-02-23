В США упали продажи органических продуктов

Впервые розничные продажи органических продуктов показали снижение в 2021 году. В 2022 году инфляция продовольственных товаров в США достигла 9,9%, что является самым высоким показателем с 1978 года.
Эксперт из Министерства Сельского Хозяйства США отмечает, что на продажи повлияли пандемия коронавируса, рост цен на продукты питания, экономический спад и изменения в структуре потребительских покупок.
За 2021 год продажи снизились на 3%, а за 2022 год еще на 3,5%.
Тем не менее, Ассоциация Органической Торговли (OTA) представляет противоположную оценку, утверждая, что продажи органических продуктов питания в 2022 году достигли рекордных $61,7 млрд или шести процентов от всех продаж продуктов питания в стране. Они отмечают, что рынок органических продуктов продолжает расти, несмотря на сложности и препятствия, и вырос на 4% в стоимостном выражении, почти вдвое превысив темпы роста в 2021 году.
Разную оценку продаж эксперты объясняют тем, что Министерство Сельского Хозяйства США представляет цифры с учетом инфляции, а OTA использует номинальные значения.
Тем не менее, эксперты отмечают, что в 2022 году продажи органических продуктов были выше, чем до пандемии в 2019 году, что свидетельствует о некотором росте спроса.
В 2022 году в США действовало 17 048 сертифицированных органических предприятий, что немного меньше, чем в 2017 году (17 741). Количество фермеров, занимающихся производством органических продуктов, также снизилось с 3 723 в 2017 году до 2 125.
По данным за 2023 год, США импортировали органические продукты на сумму около $4,5 млрд, а в 2021 году около $3 млрд. В то же время экспорт снизился до $700 млн в 2023 году по сравнению с $800 млн два года назад. Большая часть органического экспорта направляется в Канаду и Мексику.