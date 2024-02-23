В США упали продажи органических продуктов

Продажи органических продуктов в США снизились после нескольких десятилетий стабильного роста, сообщает сетевое издание The Western Producer со ссылкой на оценку экономиста министерства сельского хозяйства США, Шэрон Рашап Скорбянски.

Впервые розничные продажи органических продуктов показали снижение в 2021 году. В 2022 году инфляция продовольственных товаров в США достигла 9,9%, что является самым высоким показателем с 1978 года.

Эксперт из Министерства Сельского Хозяйства США отмечает, что на продажи повлияли пандемия коронавируса, рост цен на продукты питания, экономический спад и изменения в структуре потребительских покупок.

За 2021 год продажи снизились на 3%, а за 2022 год еще на 3,5%.

Тем не менее, Ассоциация Органической Торговли (OTA) представляет противоположную оценку, утверждая, что продажи органических продуктов питания в 2022 году достигли рекордных $61,7 млрд или шести процентов от всех продаж продуктов питания в стране. Они отмечают, что рынок органических продуктов продолжает расти, несмотря на сложности и препятствия, и вырос на 4% в стоимостном выражении, почти вдвое превысив темпы роста в 2021 году.

Разную оценку продаж эксперты объясняют тем, что Министерство Сельского Хозяйства США представляет цифры с учетом инфляции, а OTA использует номинальные значения.

Тем не менее, эксперты отмечают, что в 2022 году продажи органических продуктов были выше, чем до пандемии в 2019 году, что свидетельствует о некотором росте спроса.

В 2022 году в США действовало 17 048 сертифицированных органических предприятий, что немного меньше, чем в 2017 году (17 741). Количество фермеров, занимающихся производством органических продуктов, также снизилось с 3 723 в 2017 году до 2 125.

По данным за 2023 год, США импортировали органические продукты на сумму около $4,5 млрд, а в 2021 году около $3 млрд. В то же время экспорт снизился до $700 млн в 2023 году по сравнению с $800 млн два года назад. Большая часть органического экспорта направляется в Канаду и Мексику.