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Новости В Мире Toyota принесет в жертву Land Cruiser из-за выбросов

Toyota принесет в жертву Land Cruiser из-за выбросов

Виктория Христова Фев 23, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Toyota принесет в жертву Land Cruiser из-за выбросов отключены 35 Просмотров

Toyota планирует избавиться от модели Land Cruiser из-за проблем с выбросами.

 

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии может отозвать сертификаты для некоторых дизельных двигателей Toyota, что непосредственно угрожает выпуску Land Cruiser, как сообщает Nikkei Asia.

На данный момент японский регулятор проводит расследование в отношении дочерней компании автопроизводителя Toyota Industries, которая манипулировала данными о выбросах вредных веществ.

Решение об отзыве сертификатов будет решать, насколько серьезно было правонарушение.

В худшем случае компания больше не сможет производить определенные модели двигателей, что поставит под угрозу выпуск Land Cruiser, несмотря на недавнее возобновление поставок дизельных версий автомобиля.

С января компания Toyota Industries была обвинена в том, что она манипулировала данными о выбросах вредных веществ для некоторых своих двигателей, которые использовались в таких моделях, как Toyota Land Cruiser 300 и Hiace.

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