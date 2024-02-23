Энтомологическая выставка в Монреале: любителям насекомых – приготовиться!

Монреаль в скором времени станет центром внимания для всех любителей насекомых.

Совершенно скоро, 9 марта, в престижном Dawson College откроется самая грандиозная энтомологическая выставка во всей стране. Здесь вы сможете насладиться увлекательными видами примерно 150 000 насекомых, собранных со всех уголков планеты.

Данное мероприятие неизменно собирает лучших селекционеров, продавцов и ремесленников, объединяя их любовью к насекомым. Но не только они найдут здесь что-то интересное для себя. Все любознательные натуралисты получат возможность увидеть редких, экзотических жуков, великолепных бабочек, а также загадочные плотоядные растения и многие другие удивительные создания природы.

Посетив выставку, вы не только познакомитесь с насекомыми, о существовании которых ранее не подозревали, но и узнаете о них больше, пополните ваши знания или сможете увлекательно рассказать о всех этих необычных животных своим детям. Мероприятие будет интерактивным, что означает, что посетители смогут подойти к этим фантастическим существам настолько близко, насколько только позволяют допустить правила безопасности.

Однако, помимо самых разнообразных насекомых, на выставке будут представлены также рептилии, тропические растения, кристаллы, а также замечательные окаменелости и многое другое.

Насколько интересной звучит такая возможность? Если да, то самое привлекательное на данный момент – билеты уже можно приобрести на официальном сайте по цене 13 долларов для взрослых и 7 долларов для детей.

Из-за популярности данного события, в этом году организаторы приняли решение установить временные интервалы, чтобы справиться с потоком посетителей и предоставить возможность каждому в полной мере насладиться фантастическим происходящим.