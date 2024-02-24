Сколько квадратных футов можно купить за 1 миллион долларов ?

Какую недвижимость можно получить за 1 миллион долларов ? Отчет, опубликованный в четверг агентством недвижимости Royal LePage, подтверждает завидное положение Монреаля по сравнению с другими крупными канадскими городами.

В среднем 3,8 спальни, 2,4 ванные комнаты и жилая площадь 2226 квадратных футов : это то, что покупатель в районе Большого Монреаля мог рассчитывать получить в декабре 2023 года с бюджетом от 950 000 до 1 050 000 долларов. Это на 466 квадратных футов больше, чем в среднем по Канаде. Уточним, что большой Монреаль соответствует столичному региону и включает, в частности, города Лаваль, Терребон, Лонгей и Сен-Жан-сюр-Ришелье.

Неудивительно, что на острове Монреаль покупателям приходится снижать свои амбиции. В тот же период резиденция, расположенная на территории города Монреаль и продаваемая по цене от 950 000 до 1 050 000 долларов, в среднем имела 4 спальни, 2,4 ванные комнаты и 2093 квадратных фута жилой площади. Эти результаты аналогичны результатам, обнародованным Royal LePage в том же финансовом году, проведенном в декабре 2022 года.

Таким образом, в самом центре Монреаля в собственности стоимостью 1 миллион долларов нет ничего от особняка, которым она когда-то была. По словам Кэролин Форгет, брокера по жилой и коммерческой недвижимости Royal LePage Urban, такой бюджет позволяет найти на острове Монреаль недвижимость для одной семьи хорошего размера, но не обязательно отремонтированную и расположенную в более отдаленных районах.

« К западу от проспекта Папино, в Виллере, Аутремоне, Мон-рояле, за 1 миллион мы найдем дома, которые практически не отремонтированы, чистые, но не в современном стиле”,-подчеркивает она. В Ахунцике мы начинаем приближаться к миллиону, но мы можем найти. Однако дальше на восток, за 800 000 долларов, есть несколько действительно красивых отремонтированных домов” » С другой стороны, за пределами острова с тем же бюджетом открывается разнообразное предложение более элитной и отремонтированной недвижимости с бассейном, открытыми площадками и гаражом.

“Несколько лет назад почти на каждом рынке было достаточно бюджета в 1 миллион долларов, чтобы приобрести крупную недвижимость в востребованном районе”, – сказал Карен Йолевски, главный операционный директор Royal LePage Real Estate Services, в пресс-релизе. Однако с годами мы видим, что то, что можно купить за 1 миллион долларов, сильно варьируется от города к городу. Сегодня этот бюджет может позволить купить роскошный отдельно стоящий дом в одном месте или квартиру с двумя спальнями в другом” »

Достаточно ли миллиона долларов на современном рынке недвижимости, чтобы купить дом, соответствующий потребностям домохозяйств ? Да, так считают 64 % канадцев и 80% жителей Квебека, согласно онлайн-опросу, проведенному Леже от имени Royal LePage 26-28 января. Напротив, 22% канадцев и только 8% жителей Квебека считают, что этого недостаточно.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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