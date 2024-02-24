Loto-Quebec ищет двух обладателей билетов стоимостью 1 миллион долларов

Loto-Québec ищет двух человек с выигрышными билетами стоимостью 1 миллион долларов каждый.

Один из билетов был приобретен в регионе Валь-Сен-Франсуа более 40 дней назад для участия в розыгрыше 6 января.

Другой был куплен более пяти месяцев назад. Он был продан в регионе Успения Пресвятой Богородицы (Assumption) для участия в розыгрыше 16 сентября.

Loto-Québec просит общественность проверить свои билеты. Победителей просят позвонить в службу поддержки клиентов Loto-Québec по телефону 1-866-611-5686.

У победителей есть 365 дней после даты розыгрыша, чтобы получить свой приз.