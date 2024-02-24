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Новости Забастовка автобусов Transco “должна быть разрешена”, говорит министр труда Квебека
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Внешний вид нового школьного автобуса. Так они будут выглядеть. Фото от компании Lion.

Забастовка автобусов Transco “должна быть разрешена”, говорит министр труда Квебека

Виктория Христова Фев 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Забастовка автобусов Transco “должна быть разрешена”, говорит министр труда Квебека отключены 34 Просмотров

Работодатель уже предложил профсоюзу обратиться в арбитраж для разрешения спора, но профсоюз отказался.

Министр труда Квебека Жан Буле встретился в пятницу с руководством Autobus Transco и представителями профсоюза в надежде, что трудовой спор будет урегулирован в ближайшее время, поскольку 15 000 детей с осени не пользуются школьным транспортом.

“Я хотел оказать на них давление, чтобы они продвинулись вперед и разрешили этот спор”, – объяснил министр в интервью.

Забастовка 350 водителей школьных автобусов в компании школьных автобусов Autobus Transco в Монреале началась 31 октября 2023 года.

С тех пор около 15 000 учащихся школ, находящихся в ведении школьных советов Lester B. Pearson, English Montreal School Boards, the Centres de services scolaires de Montréal и Marguerite-Bourgeoys, aа также Collège privé Sainte-Anne не пользуются школьными автобусами.

Дело увязло в споре по поводу заработной платы 350 водителей автобусов, представленных профсоюзом, который связан с ассоциированной с CSN Федерацией работников общественных услуг.

Работодатель уже предложил профсоюзу обратиться в арбитраж для разрешения спора, но профсоюз отказался.

Буле считает, что это хорошая идея, и сказал, что готов быстро назначить арбитра, чтобы положить конец трудовому спору.

Он сказал, что арбитром будет нейтральная и беспристрастная третья сторона.

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