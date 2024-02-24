Забастовка автобусов Transco “должна быть разрешена”, говорит министр труда Квебека

Работодатель уже предложил профсоюзу обратиться в арбитраж для разрешения спора, но профсоюз отказался.

Министр труда Квебека Жан Буле встретился в пятницу с руководством Autobus Transco и представителями профсоюза в надежде, что трудовой спор будет урегулирован в ближайшее время, поскольку 15 000 детей с осени не пользуются школьным транспортом.

“Я хотел оказать на них давление, чтобы они продвинулись вперед и разрешили этот спор”, – объяснил министр в интервью.

Забастовка 350 водителей школьных автобусов в компании школьных автобусов Autobus Transco в Монреале началась 31 октября 2023 года.

С тех пор около 15 000 учащихся школ, находящихся в ведении школьных советов Lester B. Pearson, English Montreal School Boards, the Centres de services scolaires de Montréal и Marguerite-Bourgeoys, aа также Collège privé Sainte-Anne не пользуются школьными автобусами.

Дело увязло в споре по поводу заработной платы 350 водителей автобусов, представленных профсоюзом, который связан с ассоциированной с CSN Федерацией работников общественных услуг.

Работодатель уже предложил профсоюзу обратиться в арбитраж для разрешения спора, но профсоюз отказался.

Буле считает, что это хорошая идея, и сказал, что готов быстро назначить арбитра, чтобы положить конец трудовому спору.

Он сказал, что арбитром будет нейтральная и беспристрастная третья сторона.