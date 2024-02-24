Коллегия адвокатов Квебека осуждает комментарий премьер-министра о независимости судей

Ассоциация адвокатов Квебека в пятницу осудила то, что она называет “нападками” премьер-министра Франсуа Лего на независимость судей, назначаемых федеральным правительством.

Комментарии Barreau du Quebec последовали за заявлениями Лего в четверг, в которых он обвинил лидера Квебекской партии в том, что он распростерся ниц перед Оттавой в связи с решением апелляционного суда Квебека.

Единогласным решением от 7 февраля апелляционная коллегия из трех судей предоставила доступ к субсидируемым детским садам Квебека детям лиц, ищущих убежища, что разочаровало Лего, который заявил, что эти места должны быть сохранены для граждан.

Во время периода вопросов в четверг Лего сказал, что лидер PQ Пол Сен-Пьер Пламондон больше доверяет судьям апелляционного суда, которые назначаются федеральным правительством, чем правительству Квебека.

“Он (Сен-Пьер Пламондон) знает, что судьи Апелляционного суда назначаются федеральным правительством, а затем он говорит, что доверяет Апелляционному суду больше, чем правительству Квебека, в решении вопроса о том, обязаны ли мы предоставлять субсидируемые услуги по уходу за детьми в дневное время”, – сказал Лего.

“Это невероятно. Невероятно. Это лидер PQ, который в настоящее время стоит не на коленях, а плашмя на животе перед федеральным правительством”.

В ответ коллегия адвокатов Квебека написала в пятницу на платформе X, бывшей Twitter, что для Лего неприемлемо ставить под сомнение независимость судей на основании того, как они назначаются.

“Может быть совершенно законно не согласиться с решением суда, публично обсудить его и воспользоваться предусмотренным процессом обжалования”, – говорилось в сообщении.

“Но неприемлемо нападать на беспристрастность и независимость судов, намекая на то, что они могут быть подотчетны какому-либо правительственному уровню”.

Апелляционный суд Квебека 7 февраля постановил, что лица, ищущие убежища, имеющие действительное разрешение на работу, имеют право регистрировать своих детей в субсидируемых государственных детских садах Квебека, и что отказ в этом является дискриминацией в отношении женщин и нарушает Канадскую хартию прав и свобод.

Квебек объявил на этой неделе, что будет добиваться разрешения обжаловать это решение в Верховном суде Канады, утверждая, что ему необходимо предоставить гражданам приоритет в садах, в которых уже не хватает почти 37 000 мест.

“До тех пор, пока мы не в состоянии предлагать субсидируемые услуги по уходу за детьми всем квебекцам, мы не должны их предлагать другим людям”, – заявил Лего журналистам в четверг.

PQ выступила против этого шага и заявила, что все дети должны иметь доступ к детским садам независимо от их иммиграционного статуса.