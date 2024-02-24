Завод Moderna в Лавале планирует провести кампанию вакцинации осенью 2025 года

Завод Moderna Laval сможет поставлять вакцины против COVID-19 для кампании вакцинации осенью 2025 года.

“Эти предприятия по производству вакцин с использованием мессенджерной РНК должны быть в состоянии обеспечить вакцинами всех канадцев осенью 2025 года”, – сказал Джер Коллинз, главный операционный директор Moderna по качеству, в пятницу во время официального визита, посвященного завершению строительства завода.

Ожидается, что завод в Лавале будет производить около 100 миллионов доз РНК-вакцины ежегодно.

В апреле 2022 года федеральное правительство подписало соглашение с Moderna о строительстве завода в Квебеке. О выборе Laval было объявлено в августе 2022 года, а в ноябре 2022 года началось строительство проекта стоимостью 250 миллионов долларов.

Завод сможет делать гораздо больше, чем производить вакцины для борьбы с COVID-19, отметил на пресс-конференции Франсуа-Филипп Шампань, федеральный министр инноваций, науки и промышленности.

“Moderna – это не только COVID-19. Это целый ряд вакцин, которые мы сможем производить дома”, – сказал он. “Есть даже потенциальные вакцины от рака”.

Министр экономики Квебека Пьер Фитцгиббон отметил, что проект снизит зависимость Канады от производства вакцин.

Фитцгиббон считает, что новый проект Moderna послужит визитной карточкой для привлечения других фармацевтических проектов в Квебек.

“Международные фармацевтические компании следят за тем, что происходит, в частности, за талантами в McGill, в Университете Монреаля”, – сказал он. “Я думаю, что это создаст довольно значительный импульс для наук о жизни”.