Конкордия и Макгилл подают в суд на Квебек из-за политики в области оплаты труда

Университеты Конкордии и Макгилла подают в суд на правительство Квебека из-за его новой политики в области оплаты труда, которая приведет к повышению оплаты для студентов из других провинций и иностранных студентов, надеющихся учиться в провинции.

В письме президента Concordia Грэма Карра говорилось, что университет “не входит в этот процесс легкомысленно” и что он “пытался добросовестно взаимодействовать с правительством по вопросу оплаты обучения в течение всей осени”.

“Хотя правительство снизило первоначально предложенное повышение платы за обучение для студентов из других провинций, оно никогда не работало с нами по существу, чтобы услышать, не говоря уже о том, чтобы решить наши широкомасштабные проблемы”, – говорится в письме.

В письме президента McGill говорится, что единогласное голосование 15 февраля на специальном заседании правления положило начало юридическому оспариванию повышения платы за обучение и изменений в модели финансирования для иностранных студентов. Изменения не направлены на достижение 80-процентных показателей франконизации, о которых объявил Квебек.

Нововведение правительства Квебека, обещает повысить плату за обучение на 30 процентов – с 9 000 долларов до минимум 12 000 долларов в год для студентов из других провинций.

Иностранные студенты теперь должны будут платить базовую оплату в размере 20 000 долларов, при этом правительство взимает плату в размере 3000 долларов.

Повышение платы за обучение планируется осуществить в начале 2024-25 учебного года.

Правительство Квебека также требует, чтобы студенты, оканчивающие англоязычные университеты, к концу обучения в бакалавриате оценивались на 5-й уровень владения французским языком по квебекской шкале.

Макгилл просит суд приостановить действия правительственных мер.