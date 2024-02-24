Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Конкордия и Макгилл подают в суд на Квебек из-за политики в области оплаты труда
Университет МакГилл

Конкордия и Макгилл подают в суд на Квебек из-за политики в области оплаты труда

Виктория Христова Фев 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Конкордия и Макгилл подают в суд на Квебек из-за политики в области оплаты труда отключены 33 Просмотров

Университеты Конкордии и Макгилла подают в суд на правительство Квебека из-за его новой политики в области оплаты труда, которая приведет к повышению оплаты для студентов из других провинций и иностранных студентов, надеющихся учиться в провинции.

 

В письме президента Concordia Грэма Карра говорилось, что университет “не входит в этот процесс легкомысленно” и что он “пытался добросовестно взаимодействовать с правительством по вопросу оплаты обучения в течение всей осени”.

“Хотя правительство снизило первоначально предложенное повышение платы за обучение для студентов из других провинций, оно никогда не работало с нами по существу, чтобы услышать, не говоря уже о том, чтобы решить наши широкомасштабные проблемы”, – говорится в письме.

В письме президента McGill говорится, что единогласное голосование 15 февраля на специальном заседании правления положило начало юридическому оспариванию повышения платы за обучение и изменений в модели финансирования для иностранных студентов. Изменения не направлены на достижение 80-процентных показателей франконизации, о которых объявил Квебек.

Нововведение правительства Квебека, обещает повысить плату за обучение на 30 процентов – с 9 000 долларов до минимум 12 000 долларов в год для студентов из других провинций.

Иностранные студенты теперь должны будут платить базовую оплату в размере 20 000 долларов, при этом правительство взимает плату в размере 3000 долларов.

Повышение платы за обучение планируется осуществить в начале 2024-25 учебного года.

Правительство Квебека также требует, чтобы студенты, оканчивающие англоязычные университеты, к концу обучения в бакалавриате оценивались на 5-й уровень владения французским языком по квебекской шкале.

Макгилл просит суд приостановить действия правительственных мер.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*